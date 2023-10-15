Гранат: сборная России по футболу обыграет Кению на положительных эмоциях

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что сборная России по футболу может добиться уверенной победы над командой Кении в товарищеском матче в Турции.

«На положительных эмоциях от Камеруна сборная России обыграет Кению, такое вполне возможно. Если мы продолжим всё делать поступательно, то должны обыгрывать сборную Кении», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.











