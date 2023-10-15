Соболев: у сборной России нет курортного настроения перед матчем с Кенией

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев заявил, что с нетерпением ждёт товарищеского матча с командой Кении.

«Нет курортного настроения. Все понимают, что завтра очередная игра, и настраиваются», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

По словам футболиста, обычно в Турцию на сборы он всегда приезжал, когда холодно.

«Сейчас сюда приехали, а здесь тепло, это немного необычно. Лежал сегодня в номере, думал, что мы на сборах», — добавил Соболев.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.