Взросление Валиевой, оговорки Загитовой и переживания Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания

Роман Костомаров дал первое большое интервью после болезни, в котором признался, что ему сложно даются мысли о жизни до ампутаций. Камила Валиева поразила своей новой короткой программой не только фанатов и экспертов, но и авторов композиции I See Red. Тем временем тренеры Елизаветы Туктамышевой заявили, что с уважением относятся к сомнениям фигуристки по поводу выступлений на соревнованиях в новом сезоне. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Восхищение Валиевой

Безусловно, главным событием прошедшей недели стали контрольные прокаты сборной России. Едва ли не самым ярким пятном двухдневных выступлений стала короткая программа Камилы Валиевой под блюз I See Red. Новый образ 17-летней воспитанницы Этери Тутберидзе по достоинству оценили не только фанаты, но и специалисты. Так, Елена Радионова отметила, как изменилась фигуристка по сравнению с прошлым сезоном.

«Она показала себя очень взрослой и привлекательной девушкой, и этот блюз дал ей раскрепощённости в катании. Было видно, что она получает удовольствие от своего катания. Камила — большая молодец, что продолжает тренироваться и бороться. Видно, что не всё идёт легко, но я верю, что она сможет выйти на прежний уровень. Она единственная из олимпийского состава, кто сейчас соревнуется, это вызывает уважение», — цитирует бывшую спортсменку «Спорт-Экспресс».

Инна Гончаренко, в свою очередь, заявила, что Камиле подходит и произвольная программа.

«Видно, что она повзрослевшая, уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм. Для начала сезона прямо здорово. Валиева полна энергии, как будто и не останавливалась. Молодец!» — похвалила фигуристку тренер.

Не остался незамеченным шикарный прокат спортсменки и со стороны исполнителя музыкальной композиции, под которую поставлена короткая программа Камилы, — американской группы Everybody Loves an Outlaw.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню! Такой невероятный артистизм», — написали музыканты в соцсети.

Будущее Туктамышевой

Ещё одной темой для обсуждения стало выступление Елизаветы Туктамышевой, которая проводит уже 17-й сезон в фигурном катании. В «Мегаспорте» спортсменка презентовала новую, чрезвычайно трагичную короткую программу под песню «Небо, я...». На данный момент Императрица далека от своих лучших физических кондиций и пока не прыгает коронный тройной аксель, но её поклонников волнует вовсе не это. Общественность взбудоражена другим: Туктамышева до сих пор сомневается, будет ли участвовать в соревнованиях.

Между тем тренер спортсменки Алексей Мишин относится к этому философски.

«Зато посмотри, как она выглядит! Изысканно. При чём тут сезон? Главное, что в ней есть какая-то изюминка», — заявил он на вопрос о будущем своей подопечной.

РИА Новости

Более развёрнутый ответ дала супруга и коллега Профессора — Татьяна Мишина.

«Если Лиза оставила вопрос об участии в соревнованиях отрытым, значит, она посчитала, что так нужно. Она, видимо, по своему состоянию, самочувствию и в целом какой-то ситуации вокруг — как возможно соревноваться, в какой готовности соперницы — будет принимать решение.

В данной ситуации Алексей Мишин может её поддерживать, хотя он всегда её настраивал на спорт, на участие. Он всегда говорил, что надо, что она сможет. Но сейчас Лиза достаточно взрослый человек, который взвешивает свои силы. Нет такого, что Алексей будет специально её уговаривать выступать. Поэтому вопрос об участии Лизы в соревнованиях немного открытый», — подчеркнула тренер.

Прогресс Косторной и Куницы

Приятно удивили выступлением в «Мегаспорте» Алёна Косторная и Георгий Куница. Ребята встали в пару лишь зимой, но уже смогли достичь определённого прогресса. По мнению многих, если дуэт не сбавит оборотов, а продолжит работать с такой же самоотдачей, то результаты не заставят себя ждать.

«Мы видели прокат их короткой программы летом в соцсетях. С тех пор Алёна очень сильно прибавила и Гоша, мне кажется, стал намного лучше кататься. Они прибавили в скорости, скатанности, у них красивые линии. Синергия Алёны и Гоши работает: каждый из них прибавляет и берёт друг от друга самое лучшее. Безусловно, нужно учитывать, что Алёна только недавно перешла в парное катание, поэтому работы у них ещё очень много. Но дебют у них был очень хороший — программы прекрасные, отличные элементы. Если они такими темпами пойдут вперёд, то скоро смогут составить конкуренцию нашим топовым парам», — заявил серебряный призёр ОИ-2018 в команде Александр Энберт.

С ним согласна и Елена Радионова, которая отметила серьёзное техническое оснащение пары.

«Удивилась, насколько Алёна быстро выучила все элементы, потому что у них достаточно серьёзный контент: там и флип, и лутц. Понятно, что она хорошая одиночница, эти элементы с ней, но при этом она делает и подкрутки, и тройной выброс. Она прямо молодец, быстро всё усвоила. Всегда знала, что Алёна — талантливая фигуристка, но чтоб так быстро поменяться — прям очень круто! Хочу пожелать ей удачи, чтобы она действительно загорелась этим делом. Уверена, что если ей это будет нравиться, она добьётся больших результатов», — отметила бывшая спортсменка.

Оговорки Загитовой

Контрольные прокаты запомнились не только выступлениями фигуристов, но и работой ведущих — Максима Транькова и Алины Загитовой. Бывшие спортсмены встречали участников у льда и задавали им вопросы о программах и подготовке. Однако к работе олимпийской чемпионки Пхёнчхана у зрителей появилось слишком много вопросов. Так как Алине пришлось брать интервью прямо на стадионе, а трансляция шла в прямом эфире, её оговорки были слишком заметны. В частности, она допускала одну за другой грамматические ошибки, запиналась, а некоторые её вопросы и вовсе звучали нелепо.

Так, например, Загитова спросила у Александры Степановой и Ивана Букина, следят ли их дети за выступлениями родителей. Это поставило дуэт танцоров в тупик, ведь Степанова стала мамой только в феврале этого года, а сыну Букина нет ещё и двух лет. У Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко Алина неожиданно поинтересовалась, с кем бы они хотели кататься в паре, а Александра Самарина смутила вопросом, собирается ли он занимать места на пьедестале в новом сезоне.

«Или всё-таки будешь давать дорогу молодым?» — уточнила Загитова.

Траньков, как мог, старался сглаживать острые углы, но и сам временами выдавал не слишком уместные фразы. Так, разговор с Алиной Горбачёвой, которая в конце августа сбежала из дома, он начал с фразы: «Искали тебя, искали, и вот нашли».

Контрольные прокаты, как водится, широко обсуждаются в сети, и многие поклонники фигурного катания выразили пожелание, чтобы Первый канал нашёл для своих проектов других ведущих.

Траньков же, в свою очередь, поблагодарил фанатов за внимание и реакцию.

«Было вновь круто поработать с Алинкой (Загитовой. — RT). И кто бы что там ни писал и ни говорил, нам было весело и задорно. Да, немножко устали, но такова жизнь. Это приятная усталость. И так здорово, что вы ходите на фигурное катание, что вы смотрите фигурное катание, что вы переживаете за фигуристов — и пусть даже не всегда эти переживания адекватны, но они важны. Важны и тренерам, и спортсменам, и, конечно же, нам — комментаторам и ведущим. Спасибо огромное!» — сказал двукратный олимпийский чемпион в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Медведева в проекте «Спутники»

Одной из тех фигуристок, которых фанаты хотели бы видеть в качестве ведущей таких проектов, как «Контрольные прокаты», называют Евгению Медведеву. Вице-чемпионка Олимпиады-2018 уже не раз демонстрировала свои навыки публичных выступлений и пока не попадала в сложные ситуации, как Загитова.

Одной из последних таких работ спортсменки стал проект «Спутники». Это серия документальных роликов о деятелях культуры и искусства и об их спутницах жизни. Ведущими в них выступают спортсмены, певцы и блогеры.

Медведева рассказала историю Фёдора Достоевского и его второй жены Анны Сниткиной, и её участие в проекте очень понравилось зрителям.

«Приятно было увидеть Евгению Медведеву. Органичная, естественная и просто красивая девушка», — написал один из пользователей.

«Женя отлично справилась с ролью ведущей, её всегда приятно слушать: выразительная речь, хорошая дикция — молодец!» — подтвердил второй.

Откровения Костомарова

Роман Костомаров дал первое откровенное интервью после выписки из больницы. Олимпийский чемпион принял участие в программе «Секрет на миллион», где поделился подробностями своей спортивной карьеры, а также жизни в новых для себя условиях. Роман признался, что сейчас ему тяжело даётся просмотр собственных фото и видео до ампутаций.

«Дома я разбинтовываю руку и имею возможность полазить в телефоне. Как-то выскочило фото или видео, где мы в зале работаем с постановщиком, ставим с Оксаной новый номер, и слёзы навернулись. Когда видишь свои ноги и руки, насколько человеческий организм совершенный и насколько он стал несовершенен в данной моей ситуации... Это навсегда. Что бы ни делали, это не заменит твои руки, ноги. Самое ужасное… Ну, ног нет — ещё можно справиться, но как жить без рук? Весь быт построен на этом», — поделился Костомаров.

Что касается прошлого, то бывший спортсмен откровенно рассказал о ряде щекотливых ситуаций, в которых оказывался из-за злоупотребления алкоголем. Так, во время чемпионата мира 2001 года в Ванкувере он так перебрал после выступления, что заснул прямо в коридоре отеля, не добравшись до своего номера. Утром его приводил в чувство Евгений Плющенко, а также бригада спасателей, которых вызвали постояльцы. А в Москве после застолья Костомаров однажды отправился встречать приятельниц к метро в одних трусах и умудрился ввязаться в драку, в которой ему сломали нос. Как поведал бывший тренер фигуриста Александр Жулин, Роман позволял себе приходить на тренировки после выходных в абсолютно нерабочем состоянии, и в связи с этим для него была введена система штрафов.

«Сначала $100, потом $200 и так далее — в геометрической прогрессии. … Он платил до $800. Где брал деньги, не знаю, потому что он вообще не зарабатывал. Наверное, занимал. … После $800 всё закончилось, он пах только одеколоном, прекрасно катался. А после чемпионата мира 2003 года я ему благополучно все эти деньги в конверте вручил», — рассказал Жулин.

РИА Новости

Фигурка и футбол

Ещё одну историю из жизни о драке рассказал Максим Траньков. Она произошла с будущим олимпийским чемпионом в то время, когда он только перебрался из Перми в Санкт-Петербург.

«Меня побили болельщики «Зенита», когда мне было 15 лет. Я приехал в Питер, был в куртке Nike — в такой красно-чёрно-белой. Я тогда ещё приехал из Перми, где играл «Амкар», и красно-бело-чёрное было норм. И я просто шёл со свидания с девушкой, шёл поздно вечером мимо «Петровского». Слово за слово, что-то было такое… Это было много лет назад, в 1999 году», — поделился воспоминаниями двукратный олимпийский чемпион в программе «Это футбол, брат!».

Также во время шоу Траньков рассказал, как познакомился с форвардом сборной России Александром Кержаковым. Это произошло в то время, когда футболист выступал в «Цюрихе».

«У нас было ледовое шоу в Швейцарии, и он в запрещённой соцсети то ли комментарий мне оставил, то ли «лайкнул». А я ему написал: «Приходи к нам на шоу». Он пришёл, и ему так понравилось, что он ещё и на следующий день пришёл. Поэтому у меня есть его футболка из «Цюриха», — сообщил Максим.

Интересно, что в последнее время фигурное катание получило ещё одну ниточку, которая связывает его с футболом: Александр Галлямов стал игроком медиафутбольной команды «Чисто Питер». Её тренирует Владислав Радимов, который настолько проникся интересом к основному виду спорта своего нового игрока, что даже посетил контрольные прокаты в «Мегаспорте».