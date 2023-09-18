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Мишина: Туктамышева — взрослый человек, который взвешивает свои силы

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Тренер СШОР «Звёздный лёд» Татьяна Мишина высказалась о выступлениях фигуристки Елизаветы Туткамышевой в новом сезоне.

«Если Лиза оставила вопрос об участии в соревнованиях отрытым, значит, она посчитала, что так нужно. Она достаточно взрослый человек, который взвешивает свои силы. Нет такого, что Алексей Мишин будет специально её уговаривать выступать», — цитирует Мишину Metaratings

17 сентября фигуристка сообщила, что примет участие в двух этапах Гран-при России — в Красноярске и Москве.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Тарасова оценила выбор композиции фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

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