Загитова — о контрольных прокатах: был сумасшедший и эмоциональный день
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«Сегодня был сумасшедший и эмоциональный день. Я дожила. Надеюсь, вам понравилось, я очень старалась. Буду восстанавливаться и идти спать. И завтра ещё один насыщенный день», — заявила Загитова в соцсетях.
Контрольные прокаты сборной России проходят 16—17 сентября на льду столичной арены «Мегаспорт». Фигуристка выступает в роли ведущей, она берёт интервью у спортсменов после прокатов.
Ранее сообщалось, что Загитова назвала себя видеооператором и предрекла «мощнейший клип».