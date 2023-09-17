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Загитова — о контрольных прокатах: был сумасшедший и эмоциональный день

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от первого дня контрольных прокатов сборной России.
Загитова — о контрольных прокатах: был сумасшедший и эмоциональный день
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Сегодня был сумасшедший и эмоциональный день. Я дожила. Надеюсь, вам понравилось, я очень старалась. Буду восстанавливаться и идти спать. И завтра ещё один насыщенный день», — заявила Загитова в соцсетях.

Контрольные прокаты сборной России проходят 16—17 сентября на льду столичной арены «Мегаспорт». Фигуристка выступает в роли ведущей, она берёт интервью у спортсменов после прокатов.

Ранее сообщалось, что Загитова назвала себя видеооператором и предрекла «мощнейший клип».

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