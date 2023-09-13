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Фигуристка Загитова: я теперь видеооператор, снимаем клип

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова назвала себя видеооператором и предрекла «мощнейший клип».
Фигуристка Загитова: я теперь видеооператор, снимаем клип
  • РИА Новости

«Всем привет, доброго денёчка! Я выбралась из номера, смотрите, какая красота тут у меня. Я теперь видеооператор, снимаем для Таси клип. Будет мощно, разнесём всех», — заявила фигуристка в своём Telegram-канале.

Спортсменка участвует в ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Пекине (Китай) пройдёт шоу с участием звёзд российского фигурного катания.

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