Бестемьянова: Валиева прекрасна, на неё смотреть — наслаждение

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигуристка Камила Валиева прекрасна в новых образах.

«У Валиевой невероятно чудесная короткая программа, в произвольной мне показалось, что она немного устала. В любом случае она прекрасна и очень талантлива. Наслаждение на неё смотреть», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

На контрольных прокатах сборной России в произвольной программе спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red в красном платье.

Ранее американская музыкальная группа Everybody Loves an Outlaw отреагировала на выступление Валиевой под их композицию I See Red.