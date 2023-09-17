Костомаров рассказал о проблемах с алкоголем на этапе карьеры

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что имел проблемы с алкоголем.

«После того как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал… В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую», — сказал фигурист в программе «Секрет на миллион».

Он также отметил, что тренеры и федерация его не любили из-за его образа жизни. При этом Костомаров добавил, что не смог бы по-другому стать олимпийским чемпионом.

Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами.