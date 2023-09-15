Узнать больше

Траньков: в 15 лет меня побили болельщики «Зенита»

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как его в 15 лет побили фанаты «Зенита».
Траньков: в 15 лет меня побили болельщики «Зенита»
  • РИА Новости

«Меня побили болельщики «Зенита», когда мне было 15 лет. Я приехал в Питер, был в куртке красно-чёрно-белой. Шёл поздно вечером мимо «Петровского». Слово за слово, чё-то было такое...», — приводит слова Транькова шоу «Это футбол, брат!».

В паре с Татьяной Волосожар Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы и трёхкратным чемпионом России.

Ранее Траньков высказался о фигуристе Валерии Ангелополе, который ранее выступал с Василисой Кагановской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить