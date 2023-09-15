Траньков: в 15 лет меня побили болельщики «Зенита»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как его в 15 лет побили фанаты «Зенита».

«Меня побили болельщики «Зенита», когда мне было 15 лет. Я приехал в Питер, был в куртке красно-чёрно-белой. Шёл поздно вечером мимо «Петровского». Слово за слово, чё-то было такое...», — приводит слова Транькова шоу «Это футбол, брат!».

В паре с Татьяной Волосожар Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы и трёхкратным чемпионом России.

Ранее Траньков высказался о фигуристе Валерии Ангелополе, который ранее выступал с Василисой Кагановской.