Траньков: в 15 лет меня побили болельщики «Зенита»
- РИА Новости
«Меня побили болельщики «Зенита», когда мне было 15 лет. Я приехал в Питер, был в куртке красно-чёрно-белой. Шёл поздно вечером мимо «Петровского». Слово за слово, чё-то было такое...», — приводит слова Транькова шоу «Это футбол, брат!».
В паре с Татьяной Волосожар Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы и трёхкратным чемпионом России.
Ранее Траньков высказался о фигуристе Валерии Ангелополе, который ранее выступал с Василисой Кагановской.