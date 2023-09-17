Гончаренко: Валиева выглядела повзрослевшей и уверенной на контрольных прокатах
- РИА Новости
«Камила очень понравилась, особенно короткая программа. Да и произвольная ей очень подходит. Видно, что она повзрослевшая, уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм. Для начала сезона прямо здорово», — цитирует Гончаренко РИА Новости.
На контрольных прокатах сборной России в произвольной программе спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red.
Накануне стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.
Ранее Валиева рассказала о своём желании стать актрисой.