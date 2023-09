Костюм Степановой, «развод» Косторной и Куницы и мотивация Туктамышевой: о чём говорили после контрольных прокатов

Александра Степанова призналась, что на создание костюма к ритм-танцу в стиле 1980-х её вдохновил образ Синди Кроуфорд на модном показе. Алёна Косторная и Георгий Куница после совместного выступления в паре в шутку объявили о назревающем разводе, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов пообещали выполнить наконец четверной выброс на соревнованиях нового сезона. Камила Валиева, представшая в образе роковой красотки в красном платье, призвала не искать в этой постановке потайного смысла, а Елизавета Туктамышева, напротив, призналась в усиленных поисках мотивации для полноценного участия в турнирах. О чём говорили после контрольных прокатов сборной России — в материале RT.

Эмоции Степановой и Букина

Наибольшее внимание в танцах на льду было приковано к Александре Степановой и Ивану Букину, которые наконец-то вернулись на лёд после годовой паузы. За это время партнёрша успела родить дочку.

«Я её видел, когда мы были на сборах в Сочи. Она маленькая была ещё совсем! Я брал её на руки, это так мило было, что у Сашки родилась дочка. Для меня это было очень мило и прикольно», — сказал Букин, который в прошлом году тоже стал отцом, в эфире Первого канала.

При этом многократные призёры чемпионатов Европы отметили, что не планировали заканчивать карьеру, просто в это никто почему-то не верил. По словам Ивана, они очень соскучились по стартам.

«Невероятные ощущения, невыносимо для меня, не могу выдержать столько эмоций. Надо Саше отдать, а то она спокойно стоит. Да соскучились мы! По вам, по зрителю, по выступлениям, по судьям, по соревнованиям, по всему соскучились. Очень понятны эмоции. Представьте, когда вы очень по кому-то скучали — и вот вы его видите, вот он подъезжает. И ты его обнимаешь. Вот такие ощущения, безумные какие-то! Вот, манифест закончен», — заявил спортсмен уже в микст-зоне.

Степанова, в свою очередь, рассказала про свой наряд. Александра вышла на лёд в субботу в брюках и топе.

«Посмотрели показ Versace и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И перенесли это на лёд», — объяснила партнёрша.

«А я, как говорит Александр Вячеславович (Жулин. — RT), классический мэн в чёрном. Наш короткий ритм-дэнс — общая тема «1980-е годы», стиль 1980-х. Особо нечего рассказывать, мы все стараемся выбрать свой стиль по душе. У нас это Don't Worry Be Happy или Be Huggies, потому что у нас у обоих есть дети», — добавил Букин.

Главными конкурентами дуэта в стартующем сезоне, скорее всего, будут чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их программа поставлена под знаменитую песню All That I Have Сэма Брауна.

«Общая тема — я без ума от него, это первая часть. А вторая — он говорит, что я должна быть классной. Необязательно богатой или суперкрасоткой, просто его девчонкой. Мы рассказываем историю нашего романа, скажем так», — объяснила идею композиции Худайбердиева.

А Базин рассказал о задачах дуэта на сезон. Ребята хотят максимально преобразиться благодаря работе с Александром Жулиным.

«Улучшить своё катание, чтобы оно было раскованнее, по-настоящему мастерским. Пока идём по плану, втягиваемся. Надеемся, к чемпионату России выйдем на свой пик», — отметил фигурист.

В то же время, по словам спортсменов, они не понимают, почему в российских танцах сейчас происходит «чехарда» и партнёры активно меняют друг друга.

«Мы катаемся в паре, и желательно, конечно, быть друг с другом всю карьеру. Да, не всегда получается, но мы один раз поменялись — и всё. Новый тренер? Получили мотивацию, которая была нам нужна, эмоциональное спокойствие», — добавил Базин.

Среди тех, кто сменил партнёра, оказались как раз Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко. Партнёр в последнее время выступал в основном только в шоу, и ему ещё нужно привыкнуть к новым условиям.

«Мы уже достаточно взрослые спортсмены, нам было не так сложно найти общий язык и скататься. Мы знаем, чего хотим, к чему идём, и это нам помогало в становлении новой пары. Программа — все музыкальные композиции Queen. Сейчас все катаются под хиты 1980-х, и в ритм-танце все передают дух того времени: рвение к свободе, к чему-то новому. Здесь нужен драйв, кайфовать от программы, рок-н-ролл. Задача на сезон? Нам нужно выйти в соревновательный ритм, естественно, нужно больше соревновательного опыта вместе, совершенствования своих навыков», — признался Ерёменко.

Дебютировал в «Мегаспорте» и ещё один дуэт — Ирина Хавронина с Дэвидом Нарижным. По словам партнёра, уйти от Морозов в середине сезона было вынужденной мерой и теперь он готов начать всё сначала.

«Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично», — подчеркнул фигурист.

Шутки Косторной

В соревнованиях спортивных пар болельщикам и экспертам в первую очередь было интересно посмотреть на Алёну Косторную и Георгия Куницу. Чемпионка Европы не справилась с тройным флипом и не очень чисто выехала после выброса, тем не менее публика очень тепло принимала супругов. Как призналась фигуристка после выступления, кататься в дуэте оказалось сложнее, чем она думала изначально.

«Все натяжные моменты в основном связаны с работой, с нашим любимым льдом. Оба нацелены на результат, поэтому тяжело. Менять фамилию? Безусловно, но у нас будет двойная. Косторные — это сила», — пошутила Алёна.

Правда, потом фигуристка успела напугать журналистов в смешанной зоне, сказав, что они с Куницей уже разводятся, так как успели надоесть друг другу на тренировках. На вопрос «Когда?» с улыбкой ответил уже Георгий.

«Мы же здесь стоим вдвоём, значит, хорошо всё», — успокоил фигурист.

При этом, по словам Косторной, её во время прокатов звали на разминку с девочками-одиночницами.

«Вообще буду в трёх видах выступать, ещё ведь танцы! Чего мелочиться? Сначала катаем танцы, потом катаюсь я, затем вместе, а в конце Гоша один. Соединим вместе всё, что выучили», — продолжала шутить спортсменка.

В то же время Алёна призналась, что не испытала тех эмоций от выхода на лёд, которые хотела.

«Я так ждала этого чувства радости, но не получила его в полной мере. Немножко разочарована. Моё предвкушение выступления было настолько велико, что перемкнуло радость от проката, поскольку я оказалась лишком сосредоточена на выполнении элементов», — добавила Косторная.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов также с нетерпением ждали прокатов. По словам партнёрши, межсезонье — самое сложное для неё время.

«Много работы, не видно конца и края, хочется наконец выйти и показать, что мы сделали за эти месяцы, получить удовольствие от проката», — призналась фигуристка.

А Галлямов, в свою очередь, отметил прогресс, которого им с Настей удалось добиться в короткой программе под музыку Бетховена за пару месяцев.

«Нам в новинку кататься под данный ритм, под такие эмоции. Мы до сих пор работаем над этим. Если вспомнить, как мы выступали на мастер-классе Тамары Николаевны, то даже по нашим ощущениям чувствуется, что удалось прибавить. Допустим, был один заход, но мы его настолько раскатали, что шли вперёд музыки, делаем гораздо быстрее. Конечно, это ещё не всё, предстоит много чего усовершенствовать. Вся наша тренерская команда — мы полностью ей доверяем», — объяснил Александр.

При этом фигурист пообещал в текущем сезоне уже наконец показать четверной выброс в одной из программ.

«Сезон длинный, соревнований будет больше чем достаточно. Как-никак это очень сложные элементы, которые требуют очень большой отработки. Даже трёхоборотные, для этого стабильность должна быть 100%-ная. А четверной так просто не выполнить», — добавил чемпион мира.

Наставник пары Тамара Москвина, комментируя прокат фигуристов, решила пошутить над Галлямовым, который в этом сезоне играет в футбольной Медиалиге.

«Ну, он не получил красных карточек. Тренер вёл себя корректно и получил одобрение футбольной общественности», — сказала Москвина.

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский это межсезонье провели не в Питере, а в Москве в группе Этери Тутберидзе. И, по словам фигуристов, смена обстановки благотворно на них повлияла, хотя привыкнуть к столичным пробкам оказалось непросто.

«Адаптация прошла спокойно, мы приехали сюда работать и хотели получить рабочую атмосферу. Нам это удалось. У этого города по-настоящему сильная рабочая энергетика. Фокус в работе с новым тренерским штабом? Класс исполнения элементов, изучение новых сложных аспектов. В целом хочется развиваться, прибавлять. Хочется кататься стабильно и на классе, брать уровнем мастерства. Разницу в тренерских подходах успели заметить, но дайте ещё поработать», — попросил Козловский.

Новые дуэты образовались в этом сезоне не только в танцах, но и в спортивных парах. Так, впервые вышли вместе на лёд перед зрителями Денис Ходыкин и Таисия Собинина. Пока у ребят готова только короткая программа, поскольку они начали активно работать всего три месяца назад. Ранее партнёр выступал с Дарьей Павлюченко. Тем не менее спортсмены хотят удивлять. И в частности, добавлять в композиции акробатические элементы.

«Если мы с Тасей поймём, что хотим более ударную музыку, что-то более подразумевающее акробатику, она там будет, не сомневайтесь. Мы уже делали такое на льду, просто это не подошло. Если хотите, могу скинуть видео с сальто», — отметил Денис.

Ожидания одиночников

Представители одиночного катания также с удовольствием делились впечатлениями от первого выступления в новом сезоне. Так, Матвей Ветлугин признался, что очень скучал по атмосфере соревнований.

«По сильному скольжению на попе не очень, а по публике — да. Сильное волнение присутствовало. Отвык за полгода», — поделился спортсмен.

Он также подчеркнул, что не ставит перед собой каких-то конкретных целей, предпочитая просто наслаждаться процессом тренировок и выступлений.

«Мне важнее всё-таки путь по фигурному катанию и та любовь, которую я получу взамен. Это и встреча с публикой, и возможность общения с людьми, которые разделяют твои интересы, и какие‑то положительные отзывы в соцсетях. Ощущение себя в мире фигурного катания более для меня значит, чем постановка какой‑либо цели», — заметил Ветлугин.

Марк Кондратюк, которому, в отличие от коллеги, не пришлось полировать лёд во время короткой программы, заявил о желании «держать марку» и по возможности улучшать своё катание. Также фигурист прояснил идею постановки, в которой предстал в образе тореадора.

«Если очень кратко и тезисно, это, безусловно, борьба с быком. Борьба не в прямом смысле, а метафора борьбы со своими проблемами, внутренними демонами и так далее. Есть основная версия, более очевидная, и философская. Наверное, стараюсь катать и то и другое», — заметил экс-чемпион Европы.

Один из самых эмоциональных прокатов в субботу продемонстрировал Дмитрий Алиев, и, по его словам, он настолько вжился в образ, что упустил нити программы и именно поэтому сорвал прыжки.

«Душевно, мне понравилось, как я раскрепостился, немножко на этом фоне даже ушёл больше в эмоции, где-то потерялся на шагах. В тренировочном процессе всё более слаженно и как-то под контролем происходит. Нужно сейчас научиться контролировать этот баланс между эмоциями и отпусканием себя на волю. Но в целом, наверное, оценю (прокат. — RT) на троечку. Есть много положительных моментов в этой программе, но буду работать над технической составляющей», — заявил фигурист.

Удивившая публику необычным образом Камила Валиева, в свою очередь, призналась, что не стоит искать в её короткой программе какого-то потаённого смысла.

«Это просто наша интерпретация именно этой музыки. Никакого смысла я в это не вкладываю, просто хочу быть максимально пластичной, визуально красивой, чтобы это не выглядело вульгарно. Текст я прочитала, но, собственно говоря, не вкладывала какой-то смысл. Когда я катаю, я не перевожу в голове никакой текст, так что это просто слова», — сообщила фигуристка.

Многие фанаты переживают по поводу психологического состояния Елизаветы Туктамышевой, для которой новый сезон станет 17-м в карьере. Воспитанница Алексея Мишина летом призналась, что у неё есть проблемы с мотивацией, а сейчас ещё и не смогла однозначно ответить на вопрос, будет ли принимать участие в соревнованиях.

«Не могу сказать, почему пропала мотивация. Я рада, что могу здесь выступить и почувствовать эмоции почти соревновательного типа. Были и волнение, и радость, что откатала программу хорошо. Слава богу, соревнования вызывают эмоции, хотя уже думала, что нет», — сказала Туктамышева в микст-зоне после выступления.

А вот у более молодых соперниц Императрицы мотивация вполне конкретная. Например, Майя Хромых хочет вернуть прежнюю форму и выступить наконец на соревнованиях после длительного перерыва, а Софья Акатьева — сохранить титул чемпионки страны.

«Для начала хочется восстановиться, вернуть все элементы, которые я умею, восстановиться психологически и физически, я настроена показывать результат... Мне интересно разные образы попробовать. Хочется подтверждать свой статус чемпионки России, не делать шагов назад, кататься на хорошем уровне», — заявила Акатьева.