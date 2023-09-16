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Бойкова и Козловский: у Москвы по-настоящему сильная рабочая энергетика

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Двукратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о смене тренерского штаба, за которым последовал переезд из Санкт-Петербурга в Москву.

«Адаптация прошла спокойно, мы приехали сюда работать и хотели получить рабочую атмосферу. Нам это удалось. У этого города по-настоящему сильная рабочая энергетика», — цитирует Козловского «Чемпионат».

Бойкова отметила, что пара рада вернуться в рабочую атмосферу соревнований и большого спорта. По её словам, они устали находиться в замкнутом пространстве.

Фигуристы летом перешли в тренерский штаб Этери Тутберидзе. До этого они тренировались под руководством Тамары Москвиной. Спортсмены являются чемпионами Европы и бронзовыми призёрами мирового первенства.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, оценил своё выступление на контрольных прокатах сборной России.

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