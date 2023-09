Дерзость Валиевой, нежность Синицыной и актёрство Семененко: чем запомнились контрольные прокаты среди одиночников

В субботу в столичном «Мегаспорте» сильнейшие фигуристы страны представили короткие программы на новый сезон. В соревновании одиночниц фурор произвела Камила Валиева, вышедшая из зоны комфорта и исполнившая дерзкий блюз. Также запомнилась Ксения Синицына, поразившая чистотой и пластикой катания под ноктюрн Шопена. У мужчин же шикарное представление выдал Евгений Семененко, сыгравший клоуна, а Дмитрий Алиев растрогал зал выступлением под песню группы «Любэ».

Дерзкая Валиева и пронзительная Синицына

Сентябрьские контрольные прокаты традиционно собирают сильнейших фигуристов страны для представления той работы, которую они провели в межсезонье. Спортсмены редко подходят к ним в идеальной форме, ведь это лишь первый смотр сил — демонстрация черновика, если можно так сказать. На основе этого наброска в ближайший месяц команды будут создавать цельную итоговую картину, но первые впечатления и выводы уже можно сделать.

В женской части соревнований особое внимание было приковано к Камиле Валиевой, и воспитанница Этери Тутберидзе сполна оправдала ожидания фанатов и специалистов. 17-летняя фигуристка предстала в короткой программе в абсолютно новом для себя образе — не лирическом, а дерзком и даже слегка провокационном. Её шикарное красное платье стало логичным выбором для музыкального сопровождения — блюза I See Red от группы Everybody Loves an Outlaw. Эта новая Камила — уже не девочка, плакавшая после неудачной произвольной в Пекине, а уверенная в себе, повзрослевшая фигуристка. И было видно, как она сама по-настоящему кайфует и наслаждается этой ипостасью.

Вся постановка смотрелась на одном дыхании — от стартовой позы до игривой финальной, в которой фигуристка замерла, опершись на бортик у судейского столика. Не смазало впечатление, а даже добавило определённого шарма то, что за секунду до этого Камила споткнулась и едва не упала. Не был максимальным и её прыжковый контент (лишь двойной аксель вместо тройного), но и это, казалось, отошло на второй план на фоне невероятной артистичности исполнения, шикарных вращений и пластики фигуристки. А неоптимальную форму Валиева объяснила проблемами со здоровьем.

«Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки. Мне сделали две лазерных коагуляции, и две-три недели я каталась аккуратно. Вышла на лёд я шестого сентября, поэтому снизила нагрузки», — призналась фигуристка после проката.

На фоне такой яркой программы Валиевой выступления остальных участниц несколько померкли. Неординарностью постановки могла потягаться с Камилой разве что Аделия Петросян, но её артистичный и почти безупречный с технической точки зрения прокат был смазан неудачной нарезкой музыки. Увы, аранжировщикам не удалось создать из композиций Майкла Джексона, выбранных для проката, единое целое, и это сильно бросалось в глаза — точнее, резало слух. Тем не менее, победительница финала Гран-при России прошлого сезона продемонстрировала высокую степень готовности для этого времени года, хотя так же, как и подруга по команде, не рискнула пойти на тройной аксель.

Стоит отметить, что такого рода осторожность была присуща всем без исключения участницам субботних прокатов, в том числе и Софье Акатьевой, у которой летом был стрессовый перелом стопы. Пока действующая чемпионка страны далека от своих лучших кондиций. Хотя постановка под «Маскарад» Арама Хачатуряна и необычное платье с воланами, безусловно, будут выделяться в сезоне, но пока у спортсменки ещё много работы впереди, в первую очередь над прыжками — о чём сказала и сама Софья.

«Для начала хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы», — подчеркнула фигуристка.

Алина Горбачёва выступила в роли восточной красавицы под композицию Pharaoh Ramses II. Юная фигуристка прекрасно вжилась в образ и исполнила все элементы без грубых ошибок и на высокой скорости. Однако определённая нервозность в её выступлении всё же ощущалась — движения Алины были несколько скованными, а однажды она запнулась на дорожке шагов. К тому же в первой части программы иногда возникало ощущение, что музыкальное сопровождение и её катание существуют в отрыве друг от друга.

Елизавета Туктамышева несколько удивила постановкой. Всего пару недель назад подопечная Алексея Мишина утверждала, что ставит короткую программу на танго La Cumparsita, а в «Мегаспорте» вышла на лёд под пронзительную и трагическую отечественную музыку — «Небо я» группы Sounduk. Контент Императрицы при этом выглядел весьма слабо — дупель и отсутствие каскада — что косвенно может говорить о том, что постановка нарабатывается исключительно под шоу, а не соревнования. Да и сама Елизавета после проката затруднилась ответить на вопрос, ждать ли зрителям её на турнирах.

«Не хочу вас обманывать», — заявила она.

Среди множества лирических композиций, представленных фигуристками, выделялась невероятно нежная и воздушная постановка Ксении Синицыной на ноктюрн Фридерика Шопена. Все элементы были идеально вписаны в непростую музыку и исполнены на высоком уровне. Для фигуристки с балетной выправкой эта программа стала настоящей находкой.

Тореадор Кондратюк и клоун Семененко

Если девушки по большому счёту оказались технически не совсем готовы к старту сезона, то в мужской половине чувствовалось желание кататься на максимум. Большинство спортсменов пытались исполнить четверные прыжки, пусть и не всегда успешно, но, как отметил Макар Игнатов, лучше допускать ошибки во время прокатов, нежели на соревнованиях.

Впрочем, некоторым удалось откататься без падений. Во-первых, стоит выделить выступление Марка Кондратюка, который представил программу в образе тореадора под Cantos de Fuego в исполнении Brand X Music. Экс-чемпион Европы выдал солидный контент из четверного лутца, тройного акселя и каскада квад-сальхов — двойной тулуп. Всё это, исполненное без помарок, было сдобрено взрывной энергией и эффектной хореографией.

Едва не довёл до слёз трибуны «Мегаспорта» Дмитрий Алиев, который выступил с постановкой на песню «А река течёт» группы «Любэ». За эту рвущую душу программу зрители готовы были простить фигуристу и сорванный каскад, и неудавшийся триксель. Выбор музыки спортсмен объяснил просто: «Я очень люблю свою страну». Программы такого рода становятся визитной карточкой Алиева — к примеру, на турнире шоу-программ он выступал с номером «Есенин», а один из его показательных поставлен на ещё одну песню «Любэ» — «Конь».

Не обошлись без ошибок в прокатах Андрей Мозалёв и Матвей Ветлугин, но программы обоих выделялись идеей и реализацией, выглядели хорошо продуманными, в том числе с точки зрения костюмов. Наряд Мозалёва, как он объяснил, символизирует собой книгу, которую он закрывает в конце короткой — а следующая глава будет раскрыта уже в произвольной программе. А стильный наряд Ветлугина позволил ему в одиночку воспроизвести на льду «Последнее танго в Париже».

К сожалению, зрители не увидели долгожданную постановку Петра Гуменника под Sonne группы Rammstein. Ситуация запутанная: по словам спортсмена, он не смог исполнить номер по не зависящим от него внешним причинам. Причём и он, и его команда узнали об изменениях в программе буквально за день до отъезда в Москву, так что было принято единственно возможное решение — исполнить в «Мегаспорте» прошлогоднюю короткую. При этом работа над новой программой всё равно продолжится, но пока непонятно, в каком виде.

Ну а главным героем вечера среди одиночников стал Евгений Семененко с его шикарной новой программой — под Le Clown Брюно Пеллетье в постановке Никиты Михайлова. Чемпион России вышел на лёд в чёрном костюме с маской клоуна, приколотой к груди, и не просто прокатал, а прожил этот номер в выбранном образе, ни на секунду не выходя из него. При этом он ещё и с прыжками справился идеально, исполнив максимально возможный набор для короткой — два четверных, один из которых в каскаде, а также тройной аксель.