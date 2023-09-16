Фигуристка Горбачёва — о побеге: уже не переживаю по этому поводу

Российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что уже не переживает по поводу ситуации со своим побегом.

«Это всё в прошлом. Давайте говорить про настоящее. Я была готова к повышенному вниманию, уже не переживаю по этому поводу. Ведение соцсетей помогает мне чувствовать себя лучше и быть в контакте с болельщиками. Это помогает мне раскрепоститься», — приводит слова Горбачёвой РИА Новости.

Контрольные прокаты проходят 16—17 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее сообщалось, что тренер Горбачёвой признала себя виновной в инциденте с пропажей фигуристки.