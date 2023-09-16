Акатьева: хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России

Действующая чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева поделилась ожиданиями от сезона после короткой программы на контрольных прокатах сборной страны.

«Хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы, которые я умею. Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России», — цитирует Акатьеву Sport24.

16-летняя спортсменка является действующей чемпионкой России. Также на счету россиянки две медали юниорской серии Гран-при ISU и два мировых рекорда среди юниоров: по сумме баллов и в произвольной программе.

Ранее российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что уже не переживает по поводу ситуации со своим побегом.