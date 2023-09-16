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Акатьева: хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России

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Действующая чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева поделилась ожиданиями от сезона после короткой программы на контрольных прокатах сборной страны.

«Хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы, которые я умею. Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России», — цитирует Акатьеву Sport24.

16-летняя спортсменка является действующей чемпионкой России. Также на счету россиянки две медали юниорской серии Гран-при ISU и два мировых рекорда среди юниоров: по сумме баллов и в произвольной программе.

Ранее российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что уже не переживает по поводу ситуации со своим побегом.

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