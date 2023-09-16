Туктамышева: я всё ещё в поисках мотивации

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что находится в поисках мотивации.

«Мотивация не из-за этого пропала, я всё ещё в поисках. Но не могу сказать, почему пропала мотивация. Я рада, что могу здесь выступить и почувствовать эмоции почти соревновательного типа. Слава богу, соревнования вызывают эмоции, хотя уже думала, что нет», — сказала Туктамышева после выступления на контрольных прокатах.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала о том, что согласилась бы выступить в «Ледниковом периоде».