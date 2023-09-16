Танцы без изыска, пары с блеском: Степанова и Букин катались вальяжно и без надрыва, Бойкова и Козловский — мощно

В субботу сильнейшие фигуристы России открыли сезон в «Мегаспорте». Танцевальная часть прошла под знаком возвращения на лёд призёров пяти европейских первенств Александры Степановой и Ивана Букина, а также премьерного показа Алёны Косторной и Георгия Куницы, если не брать в расчёт их выступление вне конкурса на первенстве Москвы. В турнире спортивных пар основное внимание к себе ожидаемо привлекли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, показавшие болельщикам короткую программу «Ода к радости», и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, перебравшиеся к Этери Тутберидзе.

Контрольные прокаты — не то мероприятие, где от спортсменов требуется 100%-ная готовность. До начала соревновательного сезона остаётся без малого месяц и в том, чтобы преждевременно загонять себя в форму, нет никакого смысла. Единственная вещь, которую уже не поменяешь (хотя некоторым удавалось) — программы. Та самая составляющая, сразу дающая возможность понять: сумеет постановка зацепить зрителя по-настоящему или останется проходной и, как следствие, незамеченной.

Открывали вечер танцевальные дуэты, где зрителям были представлены сразу несколько дебютантов. Александра Степанова и Иван Букин, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — с новым тренером (им стал Александр Жулин), Аннабель Морозов с новым партнёром Игорем Ерёменко, Софья Шевченко (экс-партнёрша Ерёменко) с Андреем Ежловым и Дэвид Нарижный (он год назад выступал с Морозов) с Ириной Хаврониной.

По степени интереса к себе первые три дуэта из перечисленных изначально котировались выше остальных. С учётом того, что Саша Степанова не так давно вернулась на лёд после рождения ребёнка, ещё не набрала прежние кондиции, не обрела уверенность и к тому же сменила штаб, те же Худайбердиева и Базин теоретически вполне могли претендовать на то, чтобы провести сезон в лидерах. Несмотря на то, что в прошлом декабре они выиграли чемпионат страны, минувший сезон пошёл им скорее в минус, чем в плюс: победа на национальном первенстве была одержана с несколькими падениями, да и до того Лиза неоднократно оказывалась на льду на этапах российского Гран-при. После перехода пары от Дениса Самохина к Жулину, казалось, мотивация как атлетов, так и наставника, должна зашкаливать. Но по факту дебютное выступление получилось блёклым.

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Возможно, на Егора и Лизу повлиял первый стартовый номер, но в исполнении этой пары совершенно определённо хотелось и более высоких скоростей, и более интересных находок по ходу программы. Даже в рамках группы своего тренера танцоры выглядели претендентами не на второе (после Степановой и Букина), а на третье место: Елизавета Шанаева и Павел Дрозд в сравнении с ними воспринимались солиднее. Хотя скорости им тоже недоставало.

К новостям танцевального цеха стоит отнести появление в соревновательном формате нового тренерского коллектива — Елены Масленниковой и Ильи Авербуха. Судя по первому же выступлению их подопечных Шевченко и Ежлова, это пошло танцам в стране только на пользу. Хотя фигуристы находятся в самом начале совместного скатывания, им удалось запомниться.

В противостоянии бывших партнёров Морозов и Нарижного с их новыми «половинками» Аннабель и Ерёменко и танцем под Queen выглядели более выигрышно. Эту постановку, в которой Николай Морозов постарался показать лучшие стороны подопечных, понимая, что встречать пару будут прежде всего «по одёжке», вообще можно назвать наиболее танцевальной и яркой из тех, что были в субботу представлены на суд публики. И однозначно наиболее быстрой по катанию.

Нарижный с Ириной Хаврониной очень неплохо дебютировали под Майкла Джексона. Скатанности, правда, заметно не хватало обоим дуэтам, и это особенно бросалось в глаза на фоне Степановой и Букина.

Оценивая возвращение на лёд неоднократных призёров чемпионата Европы, танцевальный тренер и технический специалист Екатерина Рублёва заметила, что год перерыва в определённом смысле пошёл фигуристам на пользу.

«Глядя на Сашу и Ваню, я первым делом отметила для себя, как они очень заметно расслабились внутренне. Думаю, сказался и год паузы, которую каждый из партнёров по-своему пережил, и материнство Саши, и даже нынешняя ситуация, в которой мы лишены возможности выступать на крупных турнирах. Но я реально увидела в катании ребят хорошую, вальяжную расслабленность. Понятно, пропущенный сезон и смена команды не могли не отразиться на качестве катания, но даже в своём нынешнем состоянии Степанова и Букин неплохо справились с программой, которая им очень идёт. Она лёгкая по восприятию, в ней нет надрыва, нет ненужной загруженности. Такие постановки, как правило, хорошо воспринимаются зрителями и судьями. Хотя говорить о том, какое место могли бы занять Степанова и Букин, окажись они в международной обойме, пока рановато, ведь элита мировых танцев не начала соревноваться», — отметила Рублёва.

По её словам, даже сейчас сравнения со Степановой и Букиным пока не выдерживает ни один из отечественных дуэтов.

«Когда на лёд выходят спортсмены такого уровня, понимаешь, что опыт никуда не девается. Это другое ощущение себя на льду. Поэтому никакую из остальных пар я пока не готова поставить со Степановой и Букиным на один уровень», — добавила Рублёва.

Если говорить о танцевальном сегменте в целом, невозможно было мысленно не пожалеть о недавнем распаде самого яркого дуэта прошлого сезона Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Именно таких, юных, по-хорошему наглых и очень самобытных участников больше всего не хватало субботним прокатам. Но это с лихвой компенсировали спортивные пары.

Рассказывая о настрое на сезон незадолго до сентябрьского старта, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук подчеркнули в интервью: мол, считают своей главной задачей показать, что они уже не вчерашние юниоры, а совершенно взрослый дуэт. Прогресс в этом направлении оказался налицо: «Либертанго» в исполнении фигуристов получилось стильным, чувственным, чистым по линиям и невероятно затягивающим зрителя в сюжет. В параллельном вращении молодые люди, правда, разошлись, но это как раз помарка, без труда исправляющаяся по мере набора формы. Словом, центральными фигурами первой из трёх разминок Наташа и Илья стали по праву.

Во второй группе компанию экс-чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову составили две пары Сергея Рослякова, сложившиеся несколько месяцев назад. Денис Ходыкин с Таисией Собининой откатались немного «по-школьному», но в самом лучшем смысле этого слова: осторожно, чётко, осознанно, держа под контролем каждый из элементов. Следом то же самое проделали Алёна Косторная и Георгий Куница. Алёна чуть ошиблась в прыжке и на приземлении с выброса, но в целом программы обеих пар стали безусловной хореографической удачей тренерского штаба. Особенно Crazy in Love Косторной и Куницы.

Они успели выступить ещё до прокатов вне конкурса на первенстве Москвы, но накануне тех соревнований Алёна сильно переболела. От старта (по настоянию партнёрши) было решено не отказываться, но первый блин получился приличным комом. В «Мегаспорте» дуэт реабилитировался полностью. Уже сейчас можно говорить о том, что, если Косторная не потеряет интерес к занятиям в паре и, соответственно, мотивацию, мир парного катания имеет шанс получить не менее харизматичный дуэт, чем тот, что в своё время являли собой Ксения Столбова и Фёдор Климов.

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Мишина и Галлямов изначально стояли в группе особняком, потому что сравнивать их предстояло точно не с дебютантами. Интересно, что Анжелика Крылова, приглашённая Тамарой Москвиной в качестве постановщика короткой, изначально предложила фигуристам совершенно иную тему и стиль катания. Но, когда программа уже была поставлена, что-то в ней всё же смутило тренера. И появилась «Ода к радости», над которой Крылова работала вместе с постоянным постановщиком группы Николаем Морошкиным.

Правилен ли выбор, покажет сезон, но уже достаточно очевидно, что главный акцент будет сделан не на хореографию, а на технику. По принципу, что не может быть неудачной программа, в которой все элементы исполнены классно.

Такой подход к постановкам по-своему справедлив, особенно в отношении Мишиной и Галлямова, чьи технические навыки почти безупречны. Но одновременно с этим есть риск: всегда может найтись соперник, который справится с элементами не хуже, а программа произведёт на судей более мощное впечатление.

В том, что именно такой соперник появится у экс-чемпионов планеты в лице Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, уже можно не сомневаться. Официальные (с этого сезона) подопечные Этери Тутберидзе предстали, как и ожидалось, в полном блеске, показали параллельный тройной риттбергер, что в парном катании можно увидеть нечасто, да и в целом по готовности дуэт выглядел, пожалуй, посильнее соперников. Но это вряд ли можно сейчас считать преимуществом. Москвина и сама заметила перед началом прокатов, что не видит никакого смысла форсировать подготовку своих спортсменов в длинном сезоне, который толком не начался.

Единственным сожалением по отношению к «Богемии» Бойковой и Козловского стало то, что постановка не получилась стопроцентно эксклюзивной: ровно такое же музыкальное сопровождение выбрали для короткой Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, вторая пара Москвиной и Артура Минчука, в сравнении с двумя сильнейшими дуэтами пока ещё выглядят спортсменами второго эшелона, несмотря на прекрасную постановку под OST «Шоу Трумэна» авторства Николая Морошкина. Сказанное, впрочем, совершенно не говорит о слабости атлетов — скорее, о совершенно выдающемся уровне тех, кто впереди. Хотя в нынешнем парном катании второй эшелон таков, что быть его частью точно не зазорно.