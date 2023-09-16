Узнать больше

Вайцеховская — о первом дне прокатов: ощущение, что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов

Короткая ссылка
Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о первом дне контрольных прокатов в фигурном катании.

«Самое сильное (от которого прям не отделаться) ощущение по первому дню прокатов — что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов. Ни танцоры, ни одиночники. Понятно, что до первого этапа Гран-при России ещё целый месяц, что сезон длинный и не время, но вот всё-таки совершенно не случайно сезону Гран-при в международном календаре предшествует целая россыпь «бэшек», на которых серьёзные спортсмены катаются уже абсолютно по-взрослому.

Смотришь, как на одном из таких турниров Илья Малинин тащит короткую программу на 100 с лишним баллов, и понимаешь, что это какой-то совершенно иной уровень. Не прыжков — сознания. Отношения к себе, к тому, что и как ты делаешь. Видно, как человек прибавил, хотя точно так же видно, что программа по большому счёту толком не накатана. Что от этой своей сотни баллов (абсолютно заслуженной, к слову) Илья по ходу сезона будет карабкаться ещё выше.

Ну ладно, Малинин — он гений, в конце концов. Но есть та же Сакамото. Её фанатом я никогда не была, но вот просто снимаю шляпу. Всё на месте — и элементы, и программа. У нас же Ксения Синицына с Шопеном в короткой программе кладут на лопатки в плане постановки весь сегмент женского одиночного.

Дело ведь не в том, когда и в какой нужно быть в форме. А в ответе на вопрос: чем я нынешний лучше себя прошлогоднего?

Применительно к парням одно радует: базовый технический уровень нынешнего поколения одиночников выглядит настолько ровно и качественно, что непременно должен хорошенько вытолкнуть кого-то наверх, причём не на один сезон. Хотя, возможно, критическая масса для этого ещё не набралась», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале. 

Ранее Вайцеховская высказала мнение о распаде танцевального дуэта Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить