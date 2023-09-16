Вайцеховская — о первом дне прокатов: ощущение, что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов

Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о первом дне контрольных прокатов в фигурном катании.

«Самое сильное (от которого прям не отделаться) ощущение по первому дню прокатов — что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов. Ни танцоры, ни одиночники. Понятно, что до первого этапа Гран-при России ещё целый месяц, что сезон длинный и не время, но вот всё-таки совершенно не случайно сезону Гран-при в международном календаре предшествует целая россыпь «бэшек», на которых серьёзные спортсмены катаются уже абсолютно по-взрослому.

Смотришь, как на одном из таких турниров Илья Малинин тащит короткую программу на 100 с лишним баллов, и понимаешь, что это какой-то совершенно иной уровень. Не прыжков — сознания. Отношения к себе, к тому, что и как ты делаешь. Видно, как человек прибавил, хотя точно так же видно, что программа по большому счёту толком не накатана. Что от этой своей сотни баллов (абсолютно заслуженной, к слову) Илья по ходу сезона будет карабкаться ещё выше.

Ну ладно, Малинин — он гений, в конце концов. Но есть та же Сакамото. Её фанатом я никогда не была, но вот просто снимаю шляпу. Всё на месте — и элементы, и программа. У нас же Ксения Синицына с Шопеном в короткой программе кладут на лопатки в плане постановки весь сегмент женского одиночного.

Дело ведь не в том, когда и в какой нужно быть в форме. А в ответе на вопрос: чем я нынешний лучше себя прошлогоднего?

Применительно к парням одно радует: базовый технический уровень нынешнего поколения одиночников выглядит настолько ровно и качественно, что непременно должен хорошенько вытолкнуть кого-то наверх, причём не на один сезон. Хотя, возможно, критическая масса для этого ещё не набралась», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская высказала мнение о распаде танцевального дуэта Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.