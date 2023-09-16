Кондратюк отказался отвечать на вопрос о расставании с Трусовой

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ушёл от ответа на вопрос о расставании с российской фигуристкой Александрой Трусовой.

«Следующий вопрос», — сказал Кондратюк журналистам.

30 августа стало известно, что фигуристка не будет принимать участие в прокатах сборной России. Спортсменка перестала приходить на регулярные тренировки в ЦСКА по возвращении из Пекина.

Пара объявила о своих отношениях в мае 2022 года. Позже спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской, в которую входит Кондратюк.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о российской фигуристке Александре Трусовой и отметила, что Русская Ракета прекратила романтические отношения с фигуристом Марком Кондратюком.