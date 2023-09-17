Москвина — о выступлении Галлямова на контрольных прокатах: красных карточек не получил
«Ну, он не получил красных карточек. Тренер вёл себя корректно и получил одобрение футбольной общественности», — цитирует Москвину РИА Новости.
В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов выступили с короткой программой под композицию Людвига ван Бетховена «Ода к радости».
Фигуристы являются победителями командного турнира Олимпиады 2022 года.
Галлямов также играет в команде Медийной футбольной лиги «Чисто Питер».
Ранее победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, почему было принято решение отказаться в короткой программе использовать музыку немецкой группы Rammstein.