Москвина — о выступлении Галлямова на контрольных прокатах: красных карточек не получил

Заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила прокат своего ученика Александра Галлямова, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию футбольными терминами.

«Ну, он не получил красных карточек. Тренер вёл себя корректно и получил одобрение футбольной общественности», — цитирует Москвину РИА Новости.

В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов выступили с короткой программой под композицию Людвига ван Бетховена «Ода к радости».

Фигуристы являются победителями командного турнира Олимпиады 2022 года.

Галлямов также играет в команде Медийной футбольной лиги «Чисто Питер».

Ранее победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, почему было принято решение отказаться в короткой программе использовать музыку немецкой группы Rammstein.