Нарижный — о создании дуэта с Хаврониной: так захотелось
«Так захотелось», — сказал Нарижный РИА Новости.
1 декабря 2022 года генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что пара Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный распалась. 16 января Хавронина не захотела продолжать сотрудничество с Дарио Чиризано. Позже Нарижный принял решение выступать с Хаврониной и перейти в группу Дениса Самохина.
Ранее олимпийская чемпионка Анна Щербакова вспомнила свои первые контрольные прокаты сборной.