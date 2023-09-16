Нарижный — о создании дуэта с Хаврониной: так захотелось

Фигурист Дэвид Нарижный прокомментировал создание пары с Ириной Хаврониной.

«Так захотелось», — сказал Нарижный РИА Новости.

1 декабря 2022 года генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что пара Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный распалась. 16 января Хавронина не захотела продолжать сотрудничество с Дарио Чиризано. Позже Нарижный принял решение выступать с Хаврониной и перейти в группу Дениса Самохина.

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