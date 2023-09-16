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Щербакова: не верится, что в год первых прокатов я выиграла чемпионат России

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова вспомнила свои первые контрольные прокаты сборной.

«Попалось мне тут на просторах интернета интервью перед моими первыми юниорскими контрольными прокатами. Даже не верится, что в тот год я выиграла свой первый чемпионат России, совсем ещё малышка была», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании. Первый чемпионат страны россиянка выиграла, когда ей было 14 лет.

Ранее Щербакова рассказала, чему её научило фигурное катание.

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