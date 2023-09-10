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Щербакова: фигурное катание многому научило и закалило меня

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, чему её научило фигурное катание.
Щербакова: фигурное катание многому научило и закалило меня
  • РИА Новости

«Фигурное катание меня очень многому научило, закалило меня, это и ответственность, и умение правильно распоряжаться своими возможностями и временем. Спорт многому учит, даже если не говорить о спорте высоких достижений. Я уверена, что в любом случае это было бы не зря», — приводит слова Щербаковой группа МБОУ СОШ №44 г. Ставрополя.

Щербакова также является чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании.

Ранее Щербакова рассказала о своих наставниках.

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