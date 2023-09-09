Щербакова рассказала, кого считает своим наставником

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своих наставниках.

«Наши родители являются нашими наставниками, и наши тренеры, и учителя в школе. Абсолютно в каждой сфере, куда бы мы ни пошли, всегда есть человек, который нас направляет. И это всегда будет наставник», — заявила Анна в соцсетях.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании.

Ранее Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возвращении на лёд Анны Щербаковой.