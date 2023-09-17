Алиев — о выступлении под «Любэ»: после такого проката хочется на рыбалочку
«Хотелось передать атмосферу семьи, родной природы, водички. После такого проката хочется на рыбалочку поехать и посидеть с удочкой, — передаёт слова Алиева корреспондент «Матч ТВ».
По его словам, выбор музыки — «это продолжение направления нашей мысли».
«Я очень люблю свою страну, мы хотели попробовать зацепиться за мою программу под Есенина, но многие судьи не оценили. Однако я увидел отклик от зрителей. Вместе с хореографами мы пришли к решению продолжить эту историю», — добавил Алиев.
В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Прокат Алиева прошёл под песню группы «Любэ» «А река течёт».
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