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Алиев — о выступлении под «Любэ»: после такого проката хочется на рыбалочку

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, почему выбрал композицию группы «Любэ» для короткой программы на контрольных прокатах сборной России.

«Хотелось передать атмосферу семьи, родной природы, водички. После такого проката хочется на рыбалочку поехать и посидеть с удочкой, — передаёт слова Алиева корреспондент «Матч ТВ».

По его словам, выбор музыки — «это продолжение направления нашей мысли».

«Я очень люблю свою страну, мы хотели попробовать зацепиться за мою программу под Есенина, но многие судьи не оценили. Однако я увидел отклик от зрителей. Вместе с хореографами мы пришли к решению продолжить эту историю», — добавил Алиев.

В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Прокат Алиева прошёл под песню группы «Любэ» «А река течёт».

Ранее Александр Самарин заявил, что отбросил мысли о завершении карьеры фигуриста.

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