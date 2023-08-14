«Об искренней любви к стране судить сложно»: почему несколько легионеров КХЛ изъявили желание получить гражданство РФ

Натурализация легионеров превращается в тренд нынешнего межсезонья в КХЛ. Гражданство уже получили чех Остап Сафин, имеющий российские корни, и американец Бреннан Менелл, который стал обладателем паспорта по указу Владимира Путина. Канадцы Брендан Лайпсик и Кэмерон Ли обратились к президенту страны с соответствующей просьбой и находятся в ожидании. По мнению Леонида Вайсфельда, происходящее объясняется ужесточением лимита на иностранцев в КХЛ. А Алексей Терещенко предположил, что игроки действуют исключительно из корыстных побуждений.

«Мне нравится в России, поэтому хотел бы стать её частью»

Получение иностранными хоккеистами российского гражданства стало трендом нынешнего межсезонья. Несколько человек, выступающих в КХЛ, изъявили такое желание, и двоим просьбу уже удовлетворили. Последним стал Остап Сафин, подписавший пробный контракт с «Ладой». В случае с чехом этот шаг легко объясним, ведь у него есть нужные корни. По признанию спортсмена, все его братья и сёстры, а также родители появились на свет в России, а сам он отлично знает язык.

В Тольятти сразу заявили, что у нападающего было двойное гражданство, и от чешского он отказался, чтобы не считаться легионером. Таким образом, в выигрыше остались обе стороны: клуб сохранил место под лимитом, а новичок получил шанс проявить себя в сильной лиге.

Но если натурализация Сафина кажется абсолютно логичной, то схожее решение по Брендану Лайпсику вызывает вопросы у некоторых экспертов, ведь он появился на свет в Канаде и большую часть карьеры провёл в Северной Америке. Однако в 2020-м нападающий перебрался в ЦСКА, а последующие два сезона отыграл в магнитогорском «Металлурге», в составе которого набрал суммарно 110 очков. Форвард заинтересовал один из сильнейших коллективов КХЛ — СКА, и в июне он подписал двухлетнее соглашение с петербуржцами.

Вскоре после этого главный тренер команды Роман Ротенберг сообщил, что новичок обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство.

«Брендан уже три года живёт в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю страну, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнёров», — объяснил специалист в своём Telegram-канале.

Агент канадца Алеш Пилко заявил, что лично уговорил клиента, чтобы он обратился к президенту РФ. При этом он подчеркнул: решение в значительной степени не связано с хоккеем, а Брендан в ближайшее время видит себя исключительно в России. Подтвердил это и сам атлет.

«Мне 29 лет, можно ещё играть и играть. Я живу здесь, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю. Мне всё нравится. И если всё взвесить, решение подать на российское гражданство выглядит вполне логичным», — сказал он в интервью «Матч ТВ».

Более того, Лайписк не исключил выхода на лёд в составе сборной России, если получит такое предложение.

Пока канадец ждёт получения соответствующих документов, американец Бреннан Менелл указом Путина был принят в гражданство РФ в конце июля. В московском «Динамо» вопросом натурализации ведущего защитника озаботились заранее. По признанию спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина, ещё в ноябре прошлого года у него состоялся разговор с хоккеистом, и тот поддержал идею. А весной с ним был продлён контракт на три года.

«Это очень серьёзный шаг с его стороны, а также крайне важный в нынешней обстановке в целях поддержки наших атлетов. Спорт вне политики, люди должны поддерживать друг друга. Это станет хорошим имиджевым моментом для российского спорта», — заверил функционер в разговоре с РИА Новости.

Сам же Менелл, получив новый паспорт, не скрывал радости и даже пообещал к концу года хорошо общаться на русском.

«Всё получилось быстро... Семья рада, что я счастлив. Надеюсь, в этом сезоне они смогут приехать ко мне, ведь никто не был в России. Я смогу показать семье, как красива Москва... Учу язык. Сейчас у меня есть преподаватель, заучиваю слова, разбираюсь, как использовать глаголы, как составлять предложения», — цитирует Менелла официальный сайт КХЛ.

Более того, он предположил, что по его пути в ближайшее время могут пойти и другие легионеры. Слова американца не расходятся с реальностью, ведь желание стать гражданами РФ изъявили ещё два североамериканца, один из которых — канадец Кэмерон Ли, защищающий цвета «Амура». О запуске процедуры он сообщил в конце июля. А губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв даже пообещал оказать атлету поддержку в этом вопросе.

«Инициатива исходила от меня. Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в «Амуре», поэтому я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется. Я недавно говорил с Менеллом, мы дружим несколько лет. Он рассказал все детали этого процесса. Не думаю, что у меня должны возникнуть какие‑то проблемы», — заверил Ли.

А вот аналогичная новость о нападающем «Салавата Юлаева» Джошуа Хо-Сэнге скорее удивила, ведь почти весь предыдущий сезон он пропустил из-за травмы. Тем не менее, в Уфе рассказали об отправке письма на имя президента.

«Получить российское гражданство не так просто»

Одна из причин тренда на натурализацию кроется в ужесточении лимита на легионеров. В конце прошлого года было принято решение, что, начиная с сезона-2023/24, в заявку на матч можно будет включить только трёх иностранцев, а не пять как раньше. Участники сразу начали готовиться к изменениям в правилах. Например, «Авангард» оперативно продлил соглашение с ведущим форвардом Ридом Буше. При этом его оклад, по информации СМИ, составил 95 млн рублей в год. ЦСКА, напротив, вынужден был расстаться с основным вратарём Адамом Рейдеборном и вернул Ивана Федотова.

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Многие ведущие клубы попытались заранее укрепить составы сильными россиянами. Так, «Ак Барс» подписал Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова, а «Динамо» — Никиту Гусева и Игоря Ожиганова. Но именно бело-голубые случаем с Менеллом запустили практику смены гражданства. Кроме того, в руководстве не стали скрывать, что и соперники заинтересовались этой практикой.

«Приятно, если мы действительно задали такой тренд. Не буду вдаваться в конкретику, но скажу лишь, что на меня выходили руководители ещё нескольких клубов КХЛ, спрашивая о нюансах организации данного процесса. Поэтому, может быть, сейчас ещё будут появляться новости на эту тему», — анонсировал Сопин в разговоре с «Чемпионатом».

Бело-голубые же благодаря вручению паспорта Менеллу (хотя процесс смены спортивного гражданства ещё не завершён) получили возможность сохранить нападающего Эрика О'Делла.

Пока слова Сопина не расходятся с делом. А значит, в ближайшее время примеру Менелла последует ряд других исполнителей. Впрочем, имеется и противоположная точка зрения. Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов считает, что массового характера этот процесс не получит.

«Необходимо понимать, что получить российское гражданство не так просто, как кажется. И если тот или иной игрок его получит, он становится гражданином нашей страны и будет обладать правами и нести обязанности наряду с другими соотечественниками», — объяснил он в комментарии «РБ Спорт».

«Лимит ужесточили, приходится искать варианты»

Опрошенные RT эксперты настороженно отнеслись к наметившемуся тренду на натурализацию игроков. Известный функционер Леонид Вайсфельд назвал решение ужесточить лимит на легионеров глубоко ошибочным. Он уверен, таким образом КХЛ лишь способствует собственной изоляции.

«Об искренней любви к России желающих получить гражданство иностранных хоккеистов судить сложно. С другой стороны, закон они не нарушают. Согласно действующему законодательству, при оформлении соответствующих документов можно получить паспорт. Но происходит это исключительно потому, что кто-то очень умный решил изменить правила», — посетовал Вайсфельд.

При этом он считает, что некоторые иностранцы действительно могут искренне любить Россию и в качестве положительного примера привёл защитника ЦСКА Даррена Дица, который спокойно декламировал стихи Александра Пушкина. Но вместе с тем он напомнил, что прежде желающих получить отечественный паспорт не было.

В свою очередь, трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко также считает, что североамериканцы действуют сейчас исключительно из корыстных побуждений. Сам процесс натурализации он счёл палкой о двух концах.

«Лимит ужесточили, но люди хотят продолжать выступать в КХЛ. При этом конкуренция для них только вырастает. Поэтому и клубам, и самим игрокам приходится искать варианты. Если мы говорим о мастерах действительно высокого уровня, не вижу в данной тенденции ничего плохого. Это только пойдёт на пользу лиге. С другой стороны, натурализация — всегда палка о двух концах. Нужно воспитывать своих и предоставлять им практику. Вопрос в том, будут ли эти иностранцы помогать развитию хоккея у нас. Боюсь, о любви к России речи не идёт. Когда канадцы и американцы делают подобные заявления, они лукавят и прекрасно понимают, что из чего вытекает», — подчеркнул Терещенко.

Однако оба эксперта согласились, что едва ли натурализованные игроки станут занимать места в основе, предназначенные для воспитанников клубов. По мнению Вайсфельда, выходить на лёд в любом случае будут сильнейшие, а если молодые россияне проиграют конкуренцию, значит им следует попробовать себя рангом ниже. Терещенко же считает, что без опытных иностранцев прогресса у команд не будет.

«Мы и так делаем очень много искусственного для того, чтобы наши имели постоянную практику. Лига серьёзно омолодилась в последние годы — и конкуренция снизилась. Так почему тогда не подписать возрастного легионера? Неслучайно Александр Овечкин недавно признался, что «Питтсбург» правильно сделал, своевременно пригласив опытных исполнителей. В результате «Пингвинз» выиграли несколько Кубков Стэнли, а «Вашингтон» — всего один. Без ветеранов молодёжь остановится в развитии», — подытожил трёхкратный чемпион мира.