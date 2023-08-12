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Овечкин поддержал натурализацию иностранцев в КХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему поддерживает натурализацию легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Почему сейчас игроки, которые приезжают сюда, не могут получить гражданство? Русские ребята приезжают в Америку и получают американское гражданство, никто ничего не говорит, правда? Я не вижу в этом ничего плохого. А вы видите?» — цитирует Овечкина «Чемпионат».

9 августа стало известно, что защитник ХК «Динамо» Бреннан Менелл больше не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге, потому что игрок получил спортивное гражданство РФ. 27 июля президент Владимир Путин предоставил паспорт России Менеллу. 

Ранее в ФХР разрешили Менеллу выступать за сборную России.

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