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Терещенко назвал палкой о двух концах ситуацию с натурализацией легионеров в КХЛ

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о натурализации легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после ужесточения лимита на легионеров.
Терещенко назвал палкой о двух концах ситуацию с натурализацией легионеров в КХЛ
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«Здесь всё очевидно. Лимит на легионеров ужесточили, но многие иностранцы хотят продолжать выступать в КХЛ. При этом конкуренция для них только вырастает. Поэтому и клубам, и самим игрокам из других стран приходится искать варианты. Если мы говорим о мастерах действительно высокого уровня, не вижу в данной тенденции ничего плохого. Это только пойдёт на пользу лиге. С другой стороны, натурализация — всегда палка о двух концах. Нужно воспитывать своих и предоставлять им практику. Вопрос в том, будут ли эти иностранцы, получившие паспорта, помогать развитию хоккея у нас, станут ли подсказывать молодым», — заявил Терещенко RT.

Он также привёл в пример футболиста санкт-петербургского «Зенита» Малкома. 

«Игрок получил отечественное гражданство, а через полгода уехал в Саудовскую Аравию. Но за него «Зенит» получил €60 млн. В хоккее такое невозможно. И боюсь, о любви к России речь не идёт. Когда канадцы и американцы делают подобные заявления, они лукавят и прекрасно понимают, что из чего вытекает», — добавил Терещенко.

Ранее российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд назвал странным введение лимита на легионеров в КХЛ во время борьбы с мировой изоляцией. 

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