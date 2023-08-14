Вайсфельд: странно, лимит на легионеров ввели тогда, когда мы боремся с мировой изоляцией

Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о натурализации клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) иностранцев после ужесточения лимита.

«Об искренней любви к России желающих получить гражданство иностранных хоккеистов судить сложно. С другой стороны, закон они не нарушают. Согласно действующему в стране законодательству, при оформлении соответствующих документов можно получить паспорт. Но происходит это исключительно потому, что кто-то очень умный решил резко ужесточить лимит на легионеров в КХЛ. Я всё хочу понять, кому принадлежит эта идея. На мой взгляд, проблема на поверхности. Разрешение включать в заявку на матч пятерых представителей других государств являлось оптимальным вариантом. Самое странное, что данный вердикт приняли в тот момент, когда мы изо всех сил боремся с мировой изоляцией. В то же время мы сами себя туда загоняем, вводя искусственные ограничения», — заявил Вайсфельд RT.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказал мнение о натурализации легионеров КХЛ.