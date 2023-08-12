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Ковальчук считает, что полюбившие Россию легионеры могут получить гражданство страны

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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказал своё мнение о натурализации легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ковальчук считает, что полюбившие Россию легионеры могут получить гражданство страны
  • Gettyimages.ru

«Это личное дело каждого. Если это делается, чтобы обойти лимит, то это неправильно. Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, не получать каждый раз визу, то почему нет», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Этим летом паспорт России получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. Также в процессе получения российского гражданства находится канадский нападающий санкт-петербургского СКА Брендан Лайпсик.

Ранее Ковальчук считал проблемой возможное появление в сборной России получивших паспорт легионеров.

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