Поддерживая статус-кво: Ткачёв стал самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ, Найт разорвал контракт с «Авангардом»

Владимир Ткачёв подписал трёхлетнее соглашение с «Авангардом», по которому гарантированно заработает около 300 млн рублей. При этом его бывший партнёр по команде Корбан Найт в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом, а на его место был приобретён экс-нападающий минского «Динамо» Райан Спунер. В свою очередь, Евгений Свечников в ближайшее время может пополнить состав «Ак Барса», а СКА пытается разгрузить платёжную ведомость до старта регулярного чемпионата.

Новый контракт Ткачёва

Менее чем за месяц до старта нового регулярного сезона КХЛ завершилась одна из главных историй лета. Владимир Ткачёв остался в России и подписал новый контракт с «Авангардом». Соглашение рассчитано на три года, за которые тот заработает суммарно около 300 млн рублей. И это не считая бонусов. По информации «Спорт-Экспресса», нападающий может получить по 50 млн рублей дополнительно, если наберёт 55 очков за чемпионат и попадёт в тройку лучших снайперов или бомбардиров.

Если данные СМИ верны, то Ткачёв выбил себе солидную прибавку к зарплате и попутно стал самым высокооплачиваемым хоккеистом не только «ястребов», но и всей лиги в целом. По этому показателю он обошёл одноклубника Рида Буше (95 млн рублей в год).

«Продление контракта Владимира Ткачёва было для нас одной из приоритетных задач... Такой мастер, безусловно, усилит наше нападение, все мы помним прошлый сезон, по итогам которого Владимир набрал 73 очка, вёл «Авангард» за собой, забивал красивые голы, делал красивые передачи и вообще дирижировал атакой команды. Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей. Отмечу, что для Ткачёва вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков», – сказал генеральный менеджер омичей Антон Курьянов.

С большинством слов функционера трудно не согласиться, разве что за исключением «желания играть дома». Ведь на протяжении последних месяцев ходили слухи о намерении Ткачёва вновь отправиться покорять НХЛ. Более того, в его услугах якобы были заинтересованы «Нэшвилл» и «Сан-Хосе», а при подписании нового договора особое место занимало обсуждение возможного отъезда за океан.

«Нашли взаимоуважительное решение с клубом. С «Авангардом» не будет проблем, если Ткачёв получит реальный шанс уехать в НХЛ… Никаких пунктов нет. Есть договорённость между стороной игрока и «Авангардом», — сказал «Матч ТВ» агент форварда Шуми Бабаев.

Замена для Найта

И хотя Ткачёва всё же удалось уговорить остаться в «Авангарде», за лето омичи уж точно не стали сильнее. Ранее они лишилась перебравшихся в СКА Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, по итогам минувшего первенства занявших вторую и четвёртую строчки в списке лучших бомбардиров коллектива соответственно, а теперь потеряли ещё и Корбана Найта. Канадец хоть и был чуть менее продуктивен, зато приносил огромную пользу на обеих половинах площадки, благодаря чему и стал одним из лидеров команды по «+/-» («+14»).

Как рассказал Курьянов, летом Найт женился, а уже до начала сборов уведомил руководство о намерении расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И хотя поначалу боссы надеялись сохранить звёздного нападающего, впоследствии сочли бессмысленным принуждать того защищать цвета «Авангарда». Ведь канадец неоднократно дал понять, что принял окончательное решение.

«Позиция клуба однозначная — строгое соблюдение регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился. Спортивные права в КХЛ при этом остаются закреплёнными за нашим клубом. В данный момент мы завершаем все предусмотренные регламентом процедуры. Поиски центрфорварда нами уже ведутся, мы начали их, как только поняли все риски относительно Найта. В ближайшее время должны закрыть этот вопрос, шорт-лист кандидатур составлен», — признался Курьянов.

Судя по всему, с Найтом вопрос ухода из «Авангарда» обсуждал его уже бывший партнёр Буше, но повлиять на того не сумел.

«В целом это было его решение, и я тут ничего особенного от себя не скажу. Я общался с Корбаном по ходу лета. Он сказал, что примет решение, которое окажется лучшим для его семьи. Он имел право выбирать в этой ситуации — и надеюсь, сделал правильный выбор», — заявил американец.

Что любопытно, удивлены поступком Найта были не только другие хоккеисты «ястребов», но и агент Алёша Пилко. По его словам, тот оповестил его об этом по телефону, а возможности переубедить спортсмена не было.

«Поверьте, я умею уговаривать, объяснять факты, но здесь просто не было такой возможности. Меня это решение очень удивило. Для меня самого это большая потеря. Не в финансовом плане, а в плане статуса… Бывают игроки, которые покидают Россию, и это не означает, что они не вернутся. Что касается Найта, то он, думаю, поиграет ещё год и закончит», — предположил Пилко.

По данным Metaratings, изначально в пул претендентов на замену Найту входили пятеро игроков, при этом доподлинно были известны имена двух из них. Речь шла об экс-форварде минского «Динамо» Райане Спунере и известном по выступлениям за «Барыс» Линдоне Вее, летом перебравшимся в «Мангейм». И хотя действующий договор с немецким клубом не стал бы препятствием на пути к его переезду в Омск, выбор был сделан в пользу другого канадца — также клиента Пилко.

«Кандидатов было много. Я до последнего ждал Дерика Брассара, но здоровье ему не позволяет начать чемпионат, поэтому остановились на Спунере. Это проверенный игрок. Его плюсы и минусы все знают… Думаю, плеймейкера лучше, чем Спунер, на данный момент в лигу привести будет очень тяжело», — выразил мнение представитель спортсмена.

По сведениям СМИ, 31-летней канадец заключил с «Авангардом» однолетний контракт, а его гонорар составит 70 млн рублей. И это довольно выгодно для «ястребов», ведь Найт зарабатывал в Омске на 25 млн больше.

«У Райана было предложение, которое на 20—25% выше того, что он подписал с «Авангардом». Он смотрел на ситуацию в целом. В первую очередь то, что он уже играл с Буше. В этой связке ему комфортно. Важным фактором стала арена в Омске и статус хоккея в городе. К игрокам там относятся как к мегазвёздам. Поэтому Райан хотел этого перехода, и мы быстро договорились», — заключил Пилко.

Проблемы СКА

В то время, как «Авангард» раздумывает над приглашением Егора Рыкова и присматривается к Ивану Николишину, СКА думает о том, как уместиться под потолком зарплат. В середине июля общая сумма контрактов петербуржцев составляла 1,25 млрд рублей при лимите в 900 млн. И хотя сейчас им удалось достичь прогресса, разница всё ещё остаётся существенной. По сведениям «Спорт-Экспресса», сейчас армейцы превышают верхний порог на 172 миллиона.

В связи с этим, в ближайшее время Северную столицы может покинуть целый ряд спортсменов. В зоне риска находятся защитник Михаил Пашнин, форвард Данила Моисеев, а также один из пары вратарей в лице Дмитрия Николаева и Владислава Подъяпольского. В сумме это может позволить СКА освободить 125 млн рублей. Также выручить финалиста Западной конференции способен «Сочи», если возьмёт себе кого-то из белорусских легионеров петербуржцев — Сергея Сапего или Владимира Алистрова, каждый из которых получает по 40 млн рублей в год.

В свою очередь, уже по проторенной дорожке может отправиться и Подъяпольский. Правда, ведёт она не в «Сочи», а в «Ладу». Ранее к тольяттинцам уже присоединились девять представителей СКА, а голкипер может стать десятым.

Также в СМИ не исключают, что СКА попробует выйти из сложившейся ситуации иным образом. Но для этого некоторым спортсменам придётся пойти на понижение зарплаты. Однако это кажется маловероятным. Ведь вряд ли одни игроки согласятся урезать гонорар, пока другие перезаключают договора на улучшенных условиях. А по данным Metaratings, именно это на днях сделал Михаил Воробьёв.

Возвращение Свечникова

В то же время дрим-тим продолжает собирать «Ак Барс». Летом казанцы уже взяли лучшего бомбардира и снайпера минувшего первенства Дмитрия Яшкина и экс-нападающего СКА Дамира Жафярова, а теперь намерены заполучить усиление из НХЛ. В ближайшее время в столицу Татарстана может направиться Евгений Свечников, так и не сумевший закрепиться в Северной Америке. Безусловно, во многом тому помешали травмы, но и будучи здоровым он был не слишком результативен. Так, в предыдущем сезоне он набрал лишь 14 (8 + 6) очков в 59 матчах за «Сан-Хосе», а за год до этого был не сильно продуктивнее в «Виннипеге» (7 + 12 в 72).

Как сообщает Sport24, Свечников всё равно привлекал внимание клубов НХЛ, а пара из них даже были готовы дать ему ещё один шанс, но сам россиянин изъявил желание вернуться на родину. Хотя там ему не обещали баснословную зарплату уровня Ткачёва. По слухам, с «Ак Барсом» он подпишет двухлетнее соглашение на 85 млн рублей в сумме.

За океаном усиление нашли и другие коллективы КХЛ. «Барыс» взял одного из лучших снайперов прошедшей регулярки АХЛ Райли Барбера, а минское «Динамо» — Дилана Фергюсона, успевшего поиграть не только за фарм-клубы «Торонто» и «Оттавы», но дважды попадавшего в старт главной команды «Сенаторз» в НХЛ. И смотревшегося неплохо. В противостояниях с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» он отразил суммарно 85 бросков из 91-го.

В «Металлурге» же продолжат карьеру сразу два представителя АХЛ. Первым в Магнитогорск отправился центрфорвард Люк Джонсон, известный по выступлениям за дочернюю команду «Сан-Хосе». Но в отличие от Барбера, он не радовал результативностью. В АХЛ он ни разу не превосходил планку в 31 очко, а в прошедшем остановился на отметке в 18 (10 + 8). И это при ужасающем показателе полезности («-26»). Хуже лишь у Николя Бруярда («-27») и Остина Стрэнда («-30»).

Компанию Джонсону в Магнитогорске составит Жан-Себастьян Деа, несколько лет безуспешно пытавшийся пробиться в НХЛ. С 2016 года он успел попробовать свои силы в «Питтсбурге», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризоне», но мог рассчитывать лишь на несколько матчей в сезоне. Зато в АХЛ смотрелся довольно неплохо, трижды покоряя рубеж в 50 очков за регулярку. В минувшем первенстве он стал третьим бомбардиром «Тусон Роудраннерс» и настолько впечатлил руководство «Металлурга», что то положило ему контракт на 80 млн рублей. Таким образом, он сходу вошёл в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Столько же зарабатывают его будущий одноклубник Никита Михайлис, а также вышеупомянутые Яшкин с Жафяровым из «Ак Барса» и Антон Бурдасов из «Трактора».