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Защитник «Авангарда» Шулак рассказал об угрозах из-за игры в КХЛ

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Защитник омского «Авангарда» Либор Шулак ответил на вопрос, как в Чехии отреагировали на то, что он играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Защитник «Авангарда» Шулак рассказал об угрозах из-за игры в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Угрозы были в первый год, но сейчас ничего нет. За всё время такие сообщения приходили один-два раза», — цитирует игрока СЭ.

До омского клуба в России чех выступал за «Адмирал». С «Авангардом» Шулак подписал контракт в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Рид Буше не исключил возможности получить российское гражданство.

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