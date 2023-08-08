Защитник «Авангарда» Шулак рассказал об угрозах из-за игры в КХЛ

Защитник омского «Авангарда» Либор Шулак ответил на вопрос, как в Чехии отреагировали на то, что он играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Угрозы были в первый год, но сейчас ничего нет. За всё время такие сообщения приходили один-два раза», — цитирует игрока СЭ.

До омского клуба в России чех выступал за «Адмирал». С «Авангардом» Шулак подписал контракт в 2023 году.

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