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Буше не исключил возможности получить российское гражданство

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Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал возможность получить российский паспорт.
Буше не исключил возможности получить российское гражданство
  • РИА Новости

«Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но мне необходимо проверить всё, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях. Однако не исключаю», — цитирует Буше РИА Новости.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу. Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о получении российского гражданства канадским хоккеистом СКА Бренданом Лайпсиком.

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