Буше не исключил возможности получить российское гражданство

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал возможность получить российский паспорт.

«Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но мне необходимо проверить всё, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях. Однако не исключаю», — цитирует Буше РИА Новости.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу. Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о получении российского гражданства канадским хоккеистом СКА Бренданом Лайпсиком.