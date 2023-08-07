Буше не исключил возможности получить российское гражданство
- РИА Новости
«Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но мне необходимо проверить всё, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях. Однако не исключаю», — цитирует Буше РИА Новости.
27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу. Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.
Ранее Роман Ротенберг рассказал о получении российского гражданства канадским хоккеистом СКА Бренданом Лайпсиком.