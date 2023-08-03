Ротенберг о натурализации легионеров: чем больше граждан России, тем лучше для страны

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о получении российского гражданства канадским хоккеистом его команды Бренданом Лайпсиком.

«Он может получить гражданство РФ до начала сезона 1 сентября. Чем больше будет граждан России, которые станут спортсменами высокого уровня, тем лучше для России. Но сейчас рано говорить о том, будут ли они кандидатами в сборную», — цитирует Ротенберга ТАСС.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу. Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подало документы для получения Менеллом российского спортивного гражданства.