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Ротенберг о натурализации легионеров: чем больше граждан России, тем лучше для страны

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о получении российского гражданства канадским хоккеистом его команды Бренданом Лайпсиком.
Ротенберг о натурализации легионеров: чем больше граждан России, тем лучше для страны
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Он может получить гражданство РФ до начала сезона 1 сентября. Чем больше будет граждан России, которые станут спортсменами высокого уровня, тем лучше для России. Но сейчас рано говорить о том, будут ли они кандидатами в сборную», — цитирует Ротенберга ТАСС.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу. Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подало документы для получения Менеллом российского спортивного гражданства.

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