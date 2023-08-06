СЭ: Ткачёв будет получать 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Авангардом»
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По информации «Спорт-Экспресса», по новому трёхлетнему соглашению игрок будет получать 120 млн рублей за сезон. Ещё 80 млн он сможет заработать бонусами. Таким образом, нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.
В прошедшем сезоне Ткачёв набрал 63 (26 + 47) очка в 78 матчах за «Авангард» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что канадский форвард Корбэн Найт расторг контракт с «Авангардом».