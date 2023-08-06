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СЭ: Ткачёв будет получать 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Авангардом»

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Стала известна сумма нового контракта Владимира Ткачёва в «Авангарде».
СЭ: Ткачёв будет получать 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Авангардом»
  • Gettyimages.ru

По информации «Спорт-Экспресса», по новому трёхлетнему соглашению игрок будет получать 120 млн рублей за сезон. Ещё 80 млн он сможет заработать бонусами. Таким образом, нападающий станет самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.

В прошедшем сезоне Ткачёв набрал 63 (26 + 47) очка в 78 матчах за «Авангард» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что канадский форвард Корбэн Найт расторг контракт с «Авангардом».

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