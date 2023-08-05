Канадский форвард Найт расторг контракт с «Авангардом»

Руководство омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» и канадский нападающий Корбэн Найт приняли решение прекратить рабочие отношения.

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке», — цитирует генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова ТАСС.

Он подчеркнул, что в «Авангарде» не видят смысла никого принуждать играть за российскую команду.

«Тем более хоккеист не раз подчёркивал, что его решение окончательное», — добавил Курьянов.

Найт с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. 32-летний хоккеист в 58 играх сезона-2022/23 набрал 34 очка (15 заброшенных шайб + 19 результативных передач).

Ранее канадский вратарь клуба КХЛ «Трактор» Закари Фукале рассказал, почему принял решение переехать в Россию.

















