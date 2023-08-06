«Авангард» объявил о подписании канадского форварда Спунера

Канадский нападающий Райан Спунер продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».

Омская команда и хоккеист из Северной Америки подписали контракт на один сезон, сообщает пресс-служба «Авангарда».

31-летний форвард в сезоне-2022/23 в 70 матчах за минское «Динамо» набрал 52 очка (20 голов + 32 передачи). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Спунер выступал за «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее «Авангард» объявил о подписании нового соглашения до 2026 года с нападающим Владимиром Ткачёвым.