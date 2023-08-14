В «Ладе» сообщили, что чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт
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«Да, он получил российский паспорт», — цитирует Чеботарёва ТАСС.
Этим летом паспорт России получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. Также в процессе получения российского гражданства находится канадский нападающий санкт-петербургского СКА Брендан Лайпсик.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук считал проблемой возможное появление в сборной России получивших паспорт легионеров.