В «Ладе» сообщили, что чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв сообщил, что чешский хоккеист Остап Сафин, находящийся на просмотре в клубе, получил российский паспорт.

Gettyimages.ru

© Yellow Dog Productions