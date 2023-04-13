Перекрёстный плей-офф, потолок зарплат и возвращение «Лады»: что обсуждали на совете директоров КХЛ

В Москве состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги, на котором был принят ряд важных решений. В частности, в состав участников на следующий сезон включили «Ладу». Также большинство клубов выступили за введение перекрёстного плей-офф. Регулярный чемпионат ориентировочно стартует 1 сентября, но окончательный вердикт по формату и срокам вынесет ФХР. Обсудили участники и финансовые вопросы. Было решено сохранить потолок зарплат и ввести под него ранее не учитываемые премиальные в размере 20%.

«В Тольятти хорошая школа, и отдача будет значимая»

Текущий сезон КХЛ ещё не успел закончиться, а в руководстве организации уже успели обсудить новый. За несколько дней до начала финала Кубка Гагарина в Москве собрался совет директоров лиги, который был призван поднять целый ряд важных вопросов. Один из них касался состава участников. Он ожидаемо пополнился «Ладой». Тольяттинцы уже играли в КХЛ, но дважды, в 2010 и 2018 годах, выходили из неё. При этом они лишь раз пробивались в плей-офф — в 2009-м уступили в первом раунде ЦСКА. Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что команда будет выступать в Восточной конференции.

В свою очередь, генеральный директор клуба Александр Чеботарёв заявил, что бюджет команды составит 1,4 млрд рублей. Вместе с тем нерешёнными остаются сразу два ключевых вопроса — например, у коллектива до сих пор нет главного тренера. По словам функционера, он может появиться через десять дней.

«Мы хотим видеть им своего воспитанника. Мы хотим такого специалиста, для которого 6 тыс. болельщиков на арене что-то бы значили», — цитирует Чеботарёва ТАСС.

Однако на той самой «Лада Арене», которая должна заполняться зрителями, продолжается масштабная реконструкция. Генеральный директор пообещал, что она завершится до начала сезона, а на крайний случай клуб попросил лигу провести первые матчи на выезде.

Эксперты RT считают возвращение автозаводцев абсолютно верным решением. А по мнению трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, лигу следует расширить ещё больше.

«В Тольятти хорошая школа, значит, и отдача будет значимая. А уменьшать количество команд я бы не стал. Считаю, напротив, нужно увеличивать число участников и, соответственно, матчей, расширять географию КХЛ. Чтобы у нас было больше талантливых игроков, которые могли бы расти в этих клубах. С деньгами риски всегда были, есть и будут. Не нужно этого бояться», — подчеркнул Кожевников.

Полностью поддержал его известный агент Алексей Дементьев, ожидающий, что вслед за тольяттинцами лигу могут пополнить другие коллективы, и считающий, что данный процесс следует поддержать.

«Нам нужны новые рабочие места, новые хоккеисты. А Тольятти как раз является отличной фабрикой молодых спортсменов. Если поискать, почти в каждой команде КХЛ мы найдём воспитанника местного хоккея. Теперь у них будет возможность выступать за родной клуб в сильнейшей лиге страны. Поэтому не сомневаюсь, что «Лада» станет конкурентоспособной дружиной, на матчи которой будет ходить большое количество зрителей», — добавил агент.

«Новая система нивелирует случайности»

Другое возможное изменение касается непосредственно Кубка Гагарина. Некоторые болельщики жалуются, что вплоть до финала между собой играют одни и те же команды. Исправить ситуацию призван перекрёстный плей-офф. Согласно новшеству, в первом раунде по-прежнему будут встречаться коллективы из одной конференции. Зато начиная со второго их планируется смешивать и разбивать на группы. В таком случае оспорить трофей смогут как два представителя Запада, так и Востока.

С большой долей вероятности эту реформу всё-таки примут. Морозов рассказал, что 12 клубов проголосовали за её введение, а восемь — против. Некоторые поддерживают изменения, но только с третьего раунда. Окончательное решение предстоит принять Федерации хоккея России. Более того, уже известны приблизительные сроки проведения регулярного чемпионата нового сезона. Он стартует 1 сентября и предполагает 68 матчей. Но утвердить окончательную структуру также должны в ФХР.

Неизвестно, какие именно клубы поддержали введение перекрёстного плей-офф, но представители коллективов, высказавшиеся в СМИ, отнеслись к инициативе в лучшем случае осторожно. Такую точку зрения выразил, например, президент ЦСКА Игорь Есмантович.

«Моё отношение к этому предложению сложное. Мы понимаем, что увеличится формат перелётов, будет меньше времени на восстановление. Но если его введут, этот вариант можно попробовать», — цитирует Есмантовича «Р-Спорт».

Между тем председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и вовсе назвал нововведение ненужным. По его мнению, болельщикам выступающих на Востоке команд интереснее традиционные противостояния с «Салаватом Юлаевым», «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», чем с представителями Запада.

«Искренне не вижу идеи в том, чтобы это сделать, кроме того, чтобы убрать полуфинальную пару ЦСКА и СКА», — заключил менеджер.

Эксперты RT, напротив, считают, что новинку как минимум следует опробовать, а уже потом выносить вердикт. В частности, такую точку зрения высказал Кожевников.

«В КХЛ должны посмотреть, как это будет выглядеть на практике. Только на основе полученного опыта можно делать какие-то выводы и понять, было ли это интересно людям. Потом уже нужно обсуждать, подходит нам такой формат или нет», — подчеркнул трёхкратный олимпийский чемпион.

Дементьев выступил однозначно за нововведение и в качестве примера привёл Восточную конференцию, где плотность между командами порой слишком высока и третье место от восьмого может разделять пара очков. В такой ситуации некоторые сильные участники рискуют вовсе не попасть в Кубок Гагарина.

«Новая система нивелирует случайности. Что касается организационных вопросов, то никаких финансовых и логистических трудностей с введением перекрёстного формата возникнуть не должно. Будет более справедливое распределение финальной части КХЛ. Я поддерживаю данное решение», — подчеркнул агент.

«Мы хотим, чтобы КХЛ была в России и в Европе топ-лигой»

Другим важным вопросом, который значился в повестке мероприятия, стало утверждение стратегии развития КХЛ до 2026 года. Подробнее об этом рассказал Морозов. Главная миссия, прописанная в документе, — «дарить людям хоккей высочайшего мирового уровня». Среди прочего планируется увеличить аудиторию лиги на 50% — с 8 до 12 млн.

«Это люди, которые будут ходить на хоккей и следить за матчами с помощью телевизионных трансляций. Мы хотим, чтобы наша лига была в России и в Европе топ‑лигой. Надо создавать комфортные условия для спортсменов, чтобы они становились настоящими звёздами не только в хоккее, но и в социальной жизни», — цитирует президента «Матч ТВ».

Серьёзное обсуждение вызвала и финансовая тема. Например, совет директоров не стал отказываться от потолка зарплат. Более того, он был ужесточён в части бонусов. Теперь под потолок в размере 900 млн рублей подпадают ранее не учитываемые премиальные в размере 20%.

По мнению Дементьева, повышать потолок в угоду легионерам в сложившихся условиях ни в коем случае не стоит. Агент считает, что не следует идти на поводу у иностранцев, которые рассматривают Россию лишь как место для заработка.

«Это тот контингент хоккейного мира, на который я бы обращал внимание в последнюю очередь. Мне крайне неприятно видеть и слышать рассказы иностранных хоккеистов, которые, поиграв в КХЛ и заработав большие деньги, уезжают и потом поливают нашу страну грязью. У них нет ни стыда, ни совести. Вместо благодарности мы получаем в свой адрес такие интервью», — посетовал эксперт.

Также Морозов признал, что сразу в двух клубах, «Салават Юлаев» и «Барыс», имеются задолженности по зарплате. Вместе с тем он добавил, что они составляют всего месяц и совет директоров получил подтверждающие документы, что до 30 апреля все долги будут погашены.

Свои предложения внесли и некоторые представители коллективов. Например, в ЦСКА остались недовольны тем, что в настоящий момент молодые хоккеисты могут относительно легко уехать в Северную Америку. Есмантович выступил за то, чтобы клубы имели возможность сохранять их на три — шесть лет по контракту. Также он заявил о необходимости урегулирования вопроса о службе игроков в армии.

«Возможно, к этому закону можно рассмотреть поправки или дополнения, которые касаются профессиональных хоккеистов. Также хотим видеть урегулирование моментов, связанных с возрождением института профсоюзов, и пунктов о взаимодействиях с агентами», — отметил президент ЦСКА.

Разумеется, не могло обойтись без обсуждения темы судейства. В «Авангарде» санкционировали создание рабочей группы по реформе данной области. Причём участие в её деятельности должен принять экс-глава IIHF Рене Фазель, посетивший совет директоров КХЛ.

«Надеюсь, нас ждут качественные изменения. Не то что «Авангард» засудили, просто нет новых арбитров. Когда у тебя нет лифта, снизу нет качественного роста. Мы говорим не о предвзятости, а о качестве и росте судейства», — объяснил Крылов.