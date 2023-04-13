Дементьев поддержал возвращение «Лады» в КХЛ

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Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на включение тольяттинской «Лады» в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
Дементьев поддержал возвращение «Лады» в КХЛ
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«Возвращение тольяттинской команды — хороший знак. В будущем нас ждёт увеличение лиги. Надеюсь, что у «Лады» не возникнет финансовых трудностей. Прошло уже достаточно времени. Что касается движений по сокращению лиги, на мой взгляд, они не были верны. Хорошо, что мы пришли к тому, что клубы возвращают в КХЛ. Нам нужны новые рабочие места, новые хоккеисты. А Тольятти как раз является отличной фабрикой молодых спортсменов.

Если поискать, почти в каждой команде КХЛ мы найдём воспитанника местного хоккея. Теперь у них будет возможность выступать за родной клуб в сильнейшей лиге страны. Поэтому я не сомневаюсь в том, что «Лада» станет конкурентоспособной командой, на которую будет ходить большое количество зрителей», — заявил RT агент.

Ранее Дементьев заявил, что новый учёт бонусов не создаст проблем хоккеистам в КХЛ.

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