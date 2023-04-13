Дементьев — о легионерах в КХЛ: уезжают и поливают Россию грязью

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Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что новый учёт бонусов не создаст проблем хоккеистам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Дементьев — о легионерах в КХЛ: уезжают и поливают Россию грязью
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«Безусловно, система бонусов должна присутствовать, это нужная и стимулирующая вещь. И это прежде всего рычаг для руководителей клубов. Например, в ЦСКА хоккеисты получают бонусы, только когда выигрывают Кубок Гагарина. Ничего плохого в потолке не вижу. Как это скажется на приезде легионеров, не знаю.

Но скажу следующее: я очень осторожно отношусь к их игре в КХЛ. Это тот контингент хоккейного мира, на который я бы обращал внимание в последний момент. Мне крайне неприятно видеть и слышать рассказы иностранных хоккеистов, которые, поиграв в КХЛ и заработав большие деньги, уезжают и потом поливают нашу страну грязью. У них нет ни стыда, ни совести. Вместо благодарности мы получаем в свой адрес такие интервью», — заявил RT агент.

Ранее Дементьев объяснил, почему в КХЛ необходим перекрёстный плей-офф.

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