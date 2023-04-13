Дементьев объяснил, почему в КХЛ необходим перекрёстный плей-офф

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Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал введение перекрёстной системы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24.
Дементьев объяснил, почему в КХЛ необходим перекрёстный плей-офф
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«Это будет интересно. Если вы посмотрите на регулярный чемпионат, то проходной балл в восьмёрку на Западе был выше, чем на Востоке. Вот это и является отправной точкой. Был момент, когда в Восточной конференции третье и восьмое места разделяли лишь два очка. На это могли повлиять случайные факторы: травмы, болезни и т. д. Из-за отсутствия основных хоккеистов команды могли не добрать необходимые очки.

Новая система нивелирует случайности в виде прохода в плей-офф коллективов, которые не обладают достаточным мастерством. Что касается организационных вопросов, никаких финансовых и логистических трудностей с введением перекрёстного формата возникнуть не должно. Будет более справедливое распределение финальной части КХЛ. Я поддерживаю данное решение», — заявил RT Дементьев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что перекрёстный формат в КХЛ может заинтересовать зрителей.

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