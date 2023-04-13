«Лада» будет выступать в Восточной конференции КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв высказался о выступлении команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Лада» будет играть в Восточной конференции, наш бюджет — 1,4 млрд рублей. Главного тренера назовём через десять дней. Будем просить у клубов в аренду тех игроков, которых ранее продали. Скорее всего, ЦСК ВВС будет играть в ВХЛ и станет нашим фарм-клубом», — приводит слова Чеботарёва «Спорт-Экспресс».

13 апреля сообщалось, что «Лада» включена в состав участников чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

В чемпионате следующего сезона примут участие 23 клуба, в список которых включена «Лада». Команда возвращается в КХЛ после пяти сезонов во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014-го по 2018-й и был исключён на основании рейтинга с учётом спортивных и экономических показателей.

В сезоне-2022/23 ВХЛ «Лада» заняла шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что почётный президент IIHF Фазель присутствует на заседании совета директоров КХЛ.