️ХК «Лада» включён в состав участников чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников сезона-2023/24.

В чемпионате следующего сезона примут участие 23 клуба, в список которых включена «Лада». Команда возвращается в КХЛ после пяти сезонов во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014-го по 2018-й и был исключён на основании рейтинга с учётом спортивных и экономических показателей.

В сезоне-2022/23 ВХЛ «Лада» заняла шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о возможном выходе из Международной федерации хоккея (IIHF).