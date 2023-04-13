Третьяк: из IIHF нельзя выходить, рано или поздно что-то поменяется

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о возможном выходе из Международной федерации хоккея (IIHF).

«Думаю, что из IIHF нельзя выходить. Рано или поздно всё поменяется. Мировой хоккей без российского теряет интерес», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

Ранее Третьяк выразил мнение о необходимости внедрения перекрёстной системы плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).