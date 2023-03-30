Третьяк: в следующем году надо провести перекрёстный плей-офф КХЛ
«Я считаю, что следующем году ЦСКА и СКА надо развести и провести перекрёстный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз. Что касается новостей по внедрению этой системы, то об этом надо спрашивать у санкт-петербургского клуба», — цитирует Третьяка РИА Новости.
Команды сыграют в финале плей-офф конференции в пятый раз подряд. Армейцы одержали победу в последних пяти сериях со СКА. Серия до четырёх выигранных матчей начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.
29 марта ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» со счётом 5:0. Шайбы забросили Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков, Михаил Григоренко.
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказал мнение о СКА, который будет соперником армейцев в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.