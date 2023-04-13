Почётный президент IIHF Фазель присутствует на заседании совета директоров КХЛ
- РИА Новости
Функционер отмечал, что не подписывал официального контракта с КХЛ, сообщает РИА Новости.
Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год.
В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.
Ранее совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2023/24.