Почётный президент IIHF Фазель присутствует на заседании совета директоров КХЛ

Короткая ссылка
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель присутствует на заседании совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Почётный президент IIHF Фазель присутствует на заседании совета директоров КХЛ
  • РИА Новости

Функционер отмечал, что не подписывал официального контракта с КХЛ, сообщает РИА Новости.

Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год. 

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить