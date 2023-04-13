Почётный президент IIHF Фазель присутствует на заседании совета директоров КХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель присутствует на заседании совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Функционер отмечал, что не подписывал официального контракта с КХЛ, сообщает РИА Новости.

Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2023/24.