Президент ЦСКА: моё отношение к изменениям в плей‑офф КХЛ сложное

Короткая ссылка
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о формате перекрёстного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Президент ЦСКА: моё отношение к изменениям в плей‑офф КХЛ сложное
  • РИА Новости

«Моё отношение к изменениям в плей‑офф КХЛ сложное. Мы понимаем, что станет больше перелётов, будет меньше сроков на восстановление. Но если такое решение будет принято, то этот вариант можно попробовать», — приводит слова Есмантовича «Чемпионат».

13 апреля КХЛ приняла решение провести перекрёстный плей-офф со второго раунда в сезоне-2023/24.

Ранее вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский объяснил введение перекрёстного плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить