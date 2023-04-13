Президент ЦСКА: моё отношение к изменениям в плей‑офф КХЛ сложное

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о формате перекрёстного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Моё отношение к изменениям в плей‑офф КХЛ сложное. Мы понимаем, что станет больше перелётов, будет меньше сроков на восстановление. Но если такое решение будет принято, то этот вариант можно попробовать», — приводит слова Есмантовича «Чемпионат».

13 апреля КХЛ приняла решение провести перекрёстный плей-офф со второго раунда в сезоне-2023/24.

Ранее вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский объяснил введение перекрёстного плей-офф.