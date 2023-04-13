КХЛ приняла решение провести перекрёстный плей-офф со второго раунда в сезоне-2023/24

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Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что организация приняла решение провести перекрёстный плей-офф со второго раунда в сезоне-2023/24.
КХЛ приняла решение провести перекрёстный плей-офф со второго раунда в сезоне-2023/24
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«Мы долго работали в этом году над этим вопросом, проводили совещание с ФХР. Плей‑офф начинается перекрёстный со второго раунда», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

С сезона-2023/24 планируется провести 68 матчей с 1 сентября. 

ЦСКА и СКА сыграли в финале плей-офф Западной конференции в пятый раз подряд. Столичная команда обыграла армейцев с Невы. ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о возможных перекрёстных матчах в КХЛ.

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