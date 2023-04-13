Вице-президент по развитию КХЛ объяснил введение перекрёстного плей-офф в лиге

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о решении в новом сезоне ввести перекрёстный плей-офф лиги.

«Почему в КХЛ решились на такие изменения? Ну, смотрите, серия СКА — ЦСКА в этом сезоне показала чемпионский уровень. Многие бы хотели видеть подобные серии в финале всего плей-офф. КХЛ теперь даёт возможность играть в финале всем сильнейшим командам вне зависимости от конференции», — цитирует Каменского Sport24.

13 апреля КХЛ приняла решение провести перекрёстный плей-офф со второго раунда в сезоне-2023/24.

С сезона-2023/24 планируется провести 68 матчей с 1 сентября.

ЦСКА и СКА сыграли в финале плей-офф Западной конференции в пятый раз подряд. Столичная команда обыграла армейцев с Невы. ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Ранее Каменский высказался о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина.